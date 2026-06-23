El iPhone 16 Pro aparece con un precio llamativo en Mercado Libre y genera revuelo entre compradores

El smartphone de Apple sorprende con su aparición en Mercado Libre a un valor que genera asombro y ganas de comprarlo entre usuarios.

El mercado tecnológico volvió a encenderse con una publicación que no pasó desapercibida: el iPhone 16 Pro apareció en Mercado Libre con un precio que muchos usuarios calificaron como inesperadamente bajo para un dispositivo de alta gama. En un contexto donde los valores de los smartphones premium suelen escalar con rapidez, la oferta generó sorpresa y debate entre compradores potenciales.

El equipo de Apple llega con todas las credenciales de su nueva generación: diseño en titanio, pantalla de alta tasa de refresco y un sistema de cámaras renovado que busca consolidarlo como uno de los referentes del segmento. Pero lo que más llamó la atención no fueron solo sus características técnicas, sino la relación entre prestaciones y precio publicado.

Pantalla OLED, titanio y cámaras avanzadas destacan entre las principales novedades del iPhone 16 Pro. Shutterstock Pantalla de alta gama y diseño en titanio El iPhone 16 Pro incorpora una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y función Always-On. Su resolución de 2622 x 1206 píxeles garantiza una densidad de 460 ppi, lo que se traduce en una experiencia visual de altísima definición.

En cuanto al diseño, Apple mantiene su apuesta por materiales premium con un cuerpo de titanio de grado 5, más liviano y resistente que generaciones anteriores. A esto se suma la protección Ceramic Shield en el frente, pensada para mejorar la durabilidad ante caídas y rayones, uno de los puntos más valorados por los usuarios.

El chip A18 Pro potencia rendimiento, inteligencia artificial y eficiencia energética diaria. Shutterstock Rendimiento potenciado y cámaras profesionales En su interior, el dispositivo está impulsado por el chip A18 Pro, con arquitectura de 6 núcleos, diseñado para optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia energética. Este procesador está preparado para soportar funciones avanzadas de inteligencia artificial bajo el ecosistema Apple Intelligence.