El iPhone 16 Pro aparece con un precio llamativo en Mercado Libre y genera revuelo entre compradores
El smartphone de Apple sorprende con su aparición en Mercado Libre a un valor que genera asombro y ganas de comprarlo entre usuarios.
El mercado tecnológico volvió a encenderse con una publicación que no pasó desapercibida: el iPhone 16 Pro apareció en Mercado Libre con un precio que muchos usuarios calificaron como inesperadamente bajo para un dispositivo de alta gama. En un contexto donde los valores de los smartphones premium suelen escalar con rapidez, la oferta generó sorpresa y debate entre compradores potenciales.
El equipo de Apple llega con todas las credenciales de su nueva generación: diseño en titanio, pantalla de alta tasa de refresco y un sistema de cámaras renovado que busca consolidarlo como uno de los referentes del segmento. Pero lo que más llamó la atención no fueron solo sus características técnicas, sino la relación entre prestaciones y precio publicado.
Pantalla de alta gama y diseño en titanio
El iPhone 16 Pro incorpora una pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y función Always-On. Su resolución de 2622 x 1206 píxeles garantiza una densidad de 460 ppi, lo que se traduce en una experiencia visual de altísima definición.
En cuanto al diseño, Apple mantiene su apuesta por materiales premium con un cuerpo de titanio de grado 5, más liviano y resistente que generaciones anteriores. A esto se suma la protección Ceramic Shield en el frente, pensada para mejorar la durabilidad ante caídas y rayones, uno de los puntos más valorados por los usuarios.
Rendimiento potenciado y cámaras profesionales
En su interior, el dispositivo está impulsado por el chip A18 Pro, con arquitectura de 6 núcleos, diseñado para optimizar tanto el rendimiento como la eficiencia energética. Este procesador está preparado para soportar funciones avanzadas de inteligencia artificial bajo el ecosistema Apple Intelligence.
El apartado fotográfico es otro de sus grandes atractivos. El sistema de cámaras incluye un sensor principal de 48 MP con estabilización óptica de segunda generación, un ultra gran angular también de 48 MP y un telefoto de 12 MP con zoom óptico de 5x. Además, permite grabación en 4K a 120 fps con Dolby Vision, una característica orientada a usuarios exigentes en contenido audiovisual.
Batería, funciones extra y una oferta que llama la atención
El iPhone 16 Pro promete hasta 27 horas de reproducción de video, carga rápida mediante USB-C y compatibilidad con MagSafe de hasta 25 W. También suma conectividad de última generación con Wi-Fi 7 y redes 5G.
Entre sus novedades físicas destacan el botón de acción personalizable y el nuevo control de cámara (Camera Control), una superficie táctil que permite ajustar zoom, exposición y otros parámetros sin necesidad de ingresar a la pantalla.
Más allá de sus especificaciones, lo que terminó de captar la atención fue el precio publicado: $1.950.000, con opción de 6 cuotas de $438.717. Incluso algunos compradores de Mercado Libre destacaron la experiencia del equipo en sus reseñas, resaltando su rendimiento, cámara y autonomía como puntos fuertes.
En un mercado cada vez más competitivo, la aparición de este modelo en estas condiciones volvió a instalar una pregunta recurrente: cuánto vale realmente estar en la gama más alta de Apple hoy.