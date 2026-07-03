El paraíso de Brasil que tendrá vuelos directos desde Argentina

Brasil vuelve a mover el mapa turístico para los argentinos que ya piensan en el verano. Lejos de los nombres más repetidos, Cabo Frío busca instalarse como una opción fuerte para la próxima temporada, con vuelos directos, playas de agua clara y una ubicación estratégica cerca de Búzios y Arraial do Cabo.

La ciudad, ubicada en el estado de Río de Janeiro, viene de una temporada con alta presencia argentina y ahora redobla su apuesta. Autoridades locales, representantes del sector privado y referentes turísticos realizaron acciones promocionales en Argentina para asegurar conectividad aérea, fortalecer acuerdos comerciales y ampliar la llegada de visitantes internacionales.

La novedad principal pasa por la continuidad de los vuelos directos hacia Cabo Frío para la temporada de verano . Según la información difundida, Aerolíneas Argentinas tendrá operaciones regulares entre octubre y abril, mientras que también avanzan conversaciones con Andes Líneas Aéreas y Flybondi para definir vuelos chárter. La conexión no es menor: el aeropuerto local funciona como puerta de entrada a uno de los corredores turísticos más buscados de la costa brasileña.

El interés argentino ya tuvo impacto concreto. Durante 2026, el Aeropuerto Internacional de Cabo Frío recibió 77 vuelos directos desde distintas terminales del país, con un movimiento de 18.586 pasajeros entre arribos y partidas. Para las autoridades locales, sostener ese flujo significa más ocupación hotelera, consumo en restaurantes, actividad comercial y empleo vinculado al turismo.

Cabo Frío compite con una carta clara: playas extensas, arena blanca, mar transparente y una infraestructura en crecimiento. A diferencia de Río de Janeiro o Florianópolis, propone una experiencia más asociada al descanso costero, aunque con vida urbana, gastronomía, paseos y servicios para familias, parejas y grupos de amigos.

El destino también tiene una ventaja geográfica. Está a pocos kilómetros de Arraial do Cabo y Búzios, dos lugares muy elegidos por los argentinos que viajan al estado de Río. Esa cercanía permite armar un itinerario más amplio sin depender de largos traslados internos. Desde Cabo Frío, la Región de los Lagos queda al alcance de excursiones, escapadas cortas y recorridos por distintas playas.

El vínculo con el Norte argentino

La estrategia de promoción no se limitó a Buenos Aires. La campaña “Me Gusta Cabo Frio” también llegó a Salta, Jujuy y Tucumán, mercados que las autoridades brasileñas consideran clave para ampliar la llegada de turistas. En ese marco se lanzó el programa “Ciudades Hermanas – Cabo Frio & Salta”, una iniciativa que busca estimular el intercambio turístico, cultural y económico entre ambos destinos.

La gira incluyó presentaciones, reuniones con operadores y más de 50 capacitaciones técnico-comerciales para agentes de viajes, aerolíneas y referentes del sector. Con ese trabajo, Cabo Frío intenta instalarse en las vidrieras de las agencias argentinas antes del verano y competir en un mercado donde Brasil mantiene un atractivo sostenido por cercanía, playas y conectividad.

La apuesta es clara: convertir a Cabo Frío en algo más que una escala hacia Búzios o Arraial do Cabo. Con vuelos directos, promoción regional y una oferta costera que combina naturaleza, historia y servicios, la ciudad busca ganarse un lugar propio entre los destinos brasileños elegidos por los argentinos para las próximas vacaciones.