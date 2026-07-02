El pueblo histórico de playas calmas en Brasil que enamora a los argentinos

Calles de piedra y puestas de sol mágicas: el pueblo de Brasil que te hará olvidar el estrés con playas tranquilas.

El tiempo se detuvo. Este pintoresco rincón del sur de Brasil es el escape perfecto para los viajeros que huyen del turismo masivo y las playas ruidosas. Su particular diseño arquitectónico preserva intactas las fachadas coloniales del siglo 18 que fueron construidas por los primeros inmigrantes procedentes de las islas Azores.

Brasil: un refugio de aguas mansas y noches estrelladas El histórico vecindario costero de Santo Antônio de Lisboa, ubicado en el norte de la isla de Florianópolis, cautiva a los argentinos por su tranquilidad. Sus calles empedradas invitan a caminatas lentas entre casas de colores pasteles, pequeños talleres de artesanos locales y árboles repletos de flores silvestres. A diferencia de los balnearios tradicionales, aquí no hay parlantes estridentes ni multitudes.

La vida nocturna de este antiguo pueblo de pescadores destaca por ser pacífica, bohemia y sumamente segura para las familias de caminantes. Los restaurantes instalados a la orilla del mar iluminan las mesas con velas mientras ofrecen ostras frescas cultivadas directamente en la bahía norte. Los turistas disfrutan de cenas relajadas con música acústica de fondo y una vista directa al icónico puente Hercílio Luz iluminado a la distancia.