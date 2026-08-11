Rosquitas con crema de leche: una de las recetas más elegidas para la merienda
La clave para unas rosquitas tiernas y esponjosas reside en un amasado mínimo, permitiendo que la crema de leche aporte la humedad necesaria.
Las rosquitas hechas con crema de leche son una de esas recetas fáciles y caseras que quedan tiernas por dentro, apenas doradas por fuera y con un sabor irresistible. Son perfectas para acompañar el mate y, lo mejor de todo, se preparan con pocos ingredientes y sin complicaciones.
En la cocina hay un secreto para que queden bien suaves: no amases demasiado la masa. La crema de leche aporta la materia grasa y humedad necesarias para conseguir unas rosquitas tiernas, mientras que un amasado excesivo puede hacerlas más duras.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 200 ml de crema de leche
- 100 gr de azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 400 gr de harina leudante
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para decorar
Pasos
- Mezclá la crema de leche, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla hasta integrar.
- Agregá de a poco la harina leudante y la sal, mezclando hasta formar una masa suave que no se pegue demasiado en las manos.
- El gran secreto de esta receta es no amasar de más. Apenas la masa esté unida y homogénea, dejá de trabajarla para conservar una textura tierna.
- Tomá pequeñas porciones de masa, formá cilindros y uní las puntas para darle forma de rosquita.
- Acomodalas en una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.
- Horneá a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base.
- Dejá enfriar y espolvoreá con abundante azúcar impalpable antes de servir.