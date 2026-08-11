Rosquitas con crema de leche: una de las recetas más elegidas para la merienda

Pasos

Mezclá la crema de leche, el azúcar, el huevo y la esencia de vainilla hasta integrar.

Agregá de a poco la harina leudante y la sal, mezclando hasta formar una masa suave que no se pegue demasiado en las manos.

El gran secreto de esta receta es no amasar de más. Apenas la masa esté unida y homogénea, dejá de trabajarla para conservar una textura tierna.

Tomá pequeñas porciones de masa, formá cilindros y uní las puntas para darle forma de rosquita.

Acomodalas en una placa previamente enmantecada o cubierta con papel manteca.

Horneá a 180 °C durante 15 a 20 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base.