El truco del vapor para limpiar el microondas sin químicos

Mantener tu microondas impecable es posible con un método de limpieza que aprovecha el poder del vapor para disolver la suciedad.

La acumulación de salpicaduras, restos de comida y olores persistentes en el microondas es un problema cotidiano en la cocina. Sin embargo, existe una técnica casera infalible de limpieza que utiliza la física del vapor para desprender la suciedad en cuestión de minutos.

Limpieza del microondas El secreto de este método consiste en generar un ambiente saturado de humedad y temperatura que afloje las partículas de aceite y grasa pegadas. Solo se necesita un recipiente apto para microondas, agua y un paño suave o de microfibra.

Una limpieza sin costo para el microondas. istockphoto Antes de comenzar, se debe extraer el plato giratorio de vidrio y su soporte de plástico. Conviene lavarlos por separado en la bacha con agua tibia y detergente de platos. Si tienen marcas quemadas, dejarlos en remojo facilita la tarea.

Después, llenar un recipiente apto con agua y calentarlo a máxima potencia durante unos minutos. La meta es lograr que el líquido hierva e inunde el espacio interno con vapor denso.

Una vez que termine el ciclo, no se debe abrir la puerta de inmediato. Dejar el microondas cerrado durante unos tres a cinco minutos para que la humedad concentrada penetre en las manchas secas del techo y las paredes.