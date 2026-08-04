No lo hagas: por qué los especialistas recomiendan no meter cosas de plástico en el microondas

Los especialistas advierten sobre la liberación de microplásticos en alimentos al calentar recipientes plásticos en el microondas. Cómo reemplazarlos.

Calentar el almuerzo en un recipiente de plástico en el microondas es una rutina extendida, pero desaconsejada. El médico Jorge Tartaglione encendió las alarmas sobre los riesgos de esta costumbre cotidiana y sugirió reemplazar los envases plásticos por contenedores de vidrio.

Sin plástico en el microondas El profesional explicó que la exposición al calor facilita la transferencia de microplásticos hacia los alimentos, partículas que luego son ingeridas y terminan acumulándose en el organismo con eventuales consecuencias para la salud.

Adiós al plástico en el microondas. Fuente: Shutterstock. Incluso ante la duda sobre los recipientes que cuentan con el sello de "aptos para microondas", la postura del especialista fue tajante: "Aun los que son aptos se sugiere no usarlos", remarcó, inclinando la balanza de forma clara hacia los recipientes de vidrio aptos para altas temperaturas.

Ventajas del vidrio y precauciones al usarlo El vidrio no solo tolera el calor sin degradarse ni liberar sustancias sintéticas sobre la comida, sino que resulta una alternativa más limpia y duradera.

No obstante, al momento de adoptarlo en la cocina es clave contemplar algunas medidas básicas de seguridad como confirmar que el recipiente cuente con el grabado o indicación que certifique su resistencia al calor.