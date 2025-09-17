El reciclado de plásticos se multiplicó por cinco y el 82% de las personas ya separa residuos

En los últimos 20 años se multiplicó el reciclado de plásticos por cinco y en lo que va del año 2025 ya se reciclaron mecánicamente más de 230.000 toneladas de plásticos, con una cadena de más de 190 empresas y 50.000 empleos.

Pero estos logros, que aún están lejos de ser satisfactorios para las necesidades de la sociedad, no se explican sin la toma de conciencia de la sociedad.

Según un estudio realizado por Ecoplas , la asociación civil sin fines de lucro que trabaja en pos de la economía circular y el desarrollo sustentable con plásticos, junto a la consultora Opinaia , un 82 % de la población en la Argentina ya separa sus residuos reciclables al menos de manera ocasional, lo que refleja un cambio cultural en ascenso frente a los anteriores resultados del 64% en 2022 y 60% en 2019.

Sin embargo, la población siente que ese esfuerzo individual no cuenta aún con un auténtico respaldo por parte de las marcas y reclaman por más políticas públicas. De hecho, nueve de cada diez argentinos cree que las marcas deberían contribuir para lograr un reciclaje más eficiente en el cual los materiales vuelvan al circuito productivo.

“La sociedad quiere y sabe actuar, pero necesita condiciones concretas para que se compromiso se traduzca en resultados reales. Las políticas públicas deberían dar respuesta con la aprobación de un marco normativo coherente en nuestro país, como paso fundamental para que la economía circular adquiera una dimensión real, y no quede únicamente en una expresión de deseo o en iniciativas aisladas de uno u otro sector. Para lograr un progreso significativo en torno al posconsumo y recuperación de los plásticos, el cambio debe ser sistémico”, señala Verónica Ramos, Directora Ejecutiva de Ecoplas .

reciclado plastico

Pagar para consumir sustentable

Un dato revelador de la encuesta es el de la valoración que se hace sobre los productos realizados con plástico sustentable. El 52% de los encuestados respondió que estaría dispuesto a pagar más por consumir productos realizados con plásticos reciclados. Aunque esto no quiere decir que lo vayan a hacer debido a imposibilidades económicas, significa que la toma de conciencia funciona y que, al menos, como un aspiracional, la población estaría dispuesta a acompañar el reciclaje si sus bolsillos se lo permitieran.

Ley de responsabilidad del productos

Desde Ecoplas insisten con la necesidad de avanzar hacia la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) de envases, una política pública fundamental para que todos los materiales reciclables presentes en la corriente de los residuos sólidos urbanos, entre ellos los plásticos, tengan un destino circular y sustentable.

La REP establece que las empresas envasadoras que ponen sus productos en el mercado deben hacerse cargo de su gestión posconsumo, incorporando ecodiseño, reutilización, reciclaje y valorización.

Leyes similares ya están en funcionamiento en la Unión Europea, Chile, Brasil y México.

Congreso sobre reciclado de residuos sólidos

Bajo el lema “Hacia un futuro sin residuos o un planeta sin futuro”, Buenos Aires será sede del Congreso Mundial de ISWA, la Asociación Internacional de Residuos Sólidos. El evento se realizará en el Centro de Convenciones de la Ciudad, del 27 al 29 de octubre, y contará con oradores y participantes de más de 50 países.

La Asociación para el Estudio de los Residuos Sólidos (ARS), Miembro Nacional de ISWA, estará a cargo de la organización de esta edición, junto a Messe Frankfurt Argentina y al Capítulo Regional ISWA LAC (International Solid Waste Association Capítulo Regional Latinoamérica y el Caribe).

Entre los temas a debatir figuran la economía circular, la responsabilidad extendida del productor, el tratamiento de residuos orgánicos, la gestión de los residuos textiles, la relación entre la generación de residuos y el cambio climático (emisiones de metano), basurales a cielo abierto, rellenos sanitarios, financiamiento, regionalización y la recuperación de energía a partir de los residuos.