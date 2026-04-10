Prepará las rosquitas fritas más ricas con esta receta
Receta paso a paso para que prepares tus propias rosquitas fritas, perfectas para acompañar el mate con algo dulce y bien casero.
Las rosquitas fritas evocan lo más simple y rico de la cocina casera. La receta lleva ingredientes básicos y una preparación sin complicaciones que logra un resultado irresistible. Se pueden disfrutar solas, espolvoreadas con azúcar o incluso acompañadas con dulce de leche, lo que las vuelve todavía más tentadoras. ¡Manos a la obra!
Ingredientes
- 2 huevos
- 100 g de azúcar
- 50 g de manteca derretida
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 300 g de harina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Aceite para freír
- Azúcar extra para espolvorear
Paso a paso de la receta
- Batir los huevos con el azúcar.
- Agregar la manteca derretida y la vainilla.
- Incorporar la harina y el polvo de hornear.
- Formar una masa suave.
- Estirar la masa y cortar en forma de rosquitas.
- Calentar abundante aceite.
- Freír hasta que estén doradas.
- Retirar y escurrir.
- Espolvorear con azúcar.
- Servir tibias. ¡Y listo!