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Receta

Prepará las rosquitas fritas más ricas con esta receta

Receta paso a paso para que prepares tus propias rosquitas fritas, perfectas para acompañar el mate con algo dulce y bien casero.

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Receta de las rosquitas más ricas.

Receta de las rosquitas más ricas.

Las rosquitas fritas evocan lo más simple y rico de la cocina casera. La receta lleva ingredientes básicos y una preparación sin complicaciones que logra un resultado irresistible. Se pueden disfrutar solas, espolvoreadas con azúcar o incluso acompañadas con dulce de leche, lo que las vuelve todavía más tentadoras. ¡Manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 huevos
  • 100 g de azúcar
  • 50 g de manteca derretida
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 300 g de harina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Aceite para freír
  • Azúcar extra para espolvorear
Rosquitas fritas (1)
Una receta fácil para que hagas tus propias rosquitas fritas.

Una receta fácil para que hagas tus propias rosquitas fritas.

Paso a paso de la receta

  1. Batir los huevos con el azúcar.
  2. Agregar la manteca derretida y la vainilla.
  3. Incorporar la harina y el polvo de hornear.
  4. Formar una masa suave.
  5. Estirar la masa y cortar en forma de rosquitas.
  6. Calentar abundante aceite.
  7. Freír hasta que estén doradas.
  8. Retirar y escurrir.
  9. Espolvorear con azúcar.
  10. Servir tibias. ¡Y listo!

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