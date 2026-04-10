Prepará las rosquitas fritas más ricas con esta receta

Las rosquitas fritas evocan lo más simple y rico de la cocina casera. La receta lleva ingredientes básicos y una preparación sin complicaciones que logra un resultado irresistible. Se pueden disfrutar solas, espolvoreadas con azúcar o incluso acompañadas con dulce de leche, lo que las vuelve todavía más tentadoras. ¡Manos a la obra!