Secreto para que las croquetas de brócoli y queso queden crujientes y suaves por dentro

Pasos

Cociná el brócoli al vapor o en agua hirviendo hasta que esté tierno. Escurrilo muy bien, dejalo enfriar y picá finamente.

Colocá el brócoli en un bowl y agregá los huevos, la mozzarella, el queso parmesano, el pan rallado, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.

Mezclá hasta obtener una preparación que pueda compactarse con las manos. Si está demasiado húmeda, agregá un poco más de pan rallado.

El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien el brócoli antes de incorporarlo. Cuanta menos agua tenga, más firmes quedarán las croquetas y mejor conservarán su forma durante la cocción.

Formá las croquetas con las manos y acomodalas sobre una placa con papel manteca. Rocialas ligeramente con aceite.

Horneá a 200 °C durante 18 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que queden doradas de ambos lados.