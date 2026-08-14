Secreto para que las croquetas de brócoli y queso queden crujientes y suaves por dentro
Descubrí el secreto para unas croquetas de brócoli y queso perfectas: asegurar su consistencia tierna por dentro y crocante por fuera.
Las croquetas de brócoli y queso son una de esas recetas fáciles y ricas que permiten transformar unos simples vegetales en un bocado dorado y tentador. Quedan crocantes por fuera, tiernas por dentro y con un corazón de queso derretido que las hace ideales para el almuerzo, la cena o como acompañamiento. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que las croquetas no queden aguadas: escurrir muy bien el brócoli después de cocinarlo y dejarlo enfriar antes de preparar la mezcla. Así eliminás el exceso de humedad y conseguís una textura mucho más firme.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos
Tiempo total de preparación
40 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 500 gr de brócoli
- 2 huevos
- 100 gr de mozzarella rallada
- 50 gr de queso parmesano rallado
- 80 gr de pan rallado
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil picado
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite, cantidad necesaria
Pasos
- Cociná el brócoli al vapor o en agua hirviendo hasta que esté tierno. Escurrilo muy bien, dejalo enfriar y picá finamente.
- Colocá el brócoli en un bowl y agregá los huevos, la mozzarella, el queso parmesano, el pan rallado, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
- Mezclá hasta obtener una preparación que pueda compactarse con las manos. Si está demasiado húmeda, agregá un poco más de pan rallado.
- El gran secreto de esta receta es escurrir muy bien el brócoli antes de incorporarlo. Cuanta menos agua tenga, más firmes quedarán las croquetas y mejor conservarán su forma durante la cocción.
- Formá las croquetas con las manos y acomodalas sobre una placa con papel manteca. Rocialas ligeramente con aceite.
- Horneá a 200 °C durante 18 a 20 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que queden doradas de ambos lados.
- Servilas bien calientes para disfrutar del queso fundido del interior.