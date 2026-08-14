"El perdón es un atributo de los fuertes": la frase de Mahatma Gandhi de 1931

Una frase de Mahatma Gandhi pronunciada en 1931 plantea una mirada sobre el perdón, la fortaleza y la posibilidad de dejar atrás el resentimiento.

Mahatma Gandhi fue una de las figuras más importantes de la historia de la India. Su lucha por la independencia estuvo marcada por la defensa de la resistencia no violenta. También dejó numerosas reflexiones sobre la verdad, la justicia, la paz y el perdón.

Una de sus frases más conocidas sobre este tema fue pronunciada en 1931. “Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes”, afirmó Gandhi durante una entrevista en Karachi. La declaración fue publicada posteriormente en Young India, el 2 de abril de ese año.

La frase surgió en un contexto de fuertes tensiones políticas. Gandhi había sido consultado por la ejecución de Bhagat Singh y sus compañeros. También le preguntaron si era posible perdonar al gobierno británico, al que se responsabilizaba por numerosas muertes.

Mahatma Ghandi Para Gandhi, perdonar no significaba aceptar una injusticia ni negar el daño sufrido. Su planteo estaba relacionado con la posibilidad de elegir una respuesta diferente frente a una situación dolorosa. En ese sentido, consideraba que el perdón podía ser una decisión consciente y no una muestra de debilidad.

La reflexión también estaba vinculada con su filosofía de la no violencia. Gandhi sostenía que rechazar la violencia no implicaba carecer de fuerza. Por el contrario, entendía que podía ser una manera distinta de ejercerla. Para él, evitar la venganza permitía no quedar dominado por el resentimiento.