Cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes, según una dentista

Una dentista explicó cada cuánto conviene cambiar el cepillo de dientes y qué señales indican que las cerdas ya perdieron eficacia.

El cepillo de dientes es un elemento básico de la higiene diaria, pero no siempre se reemplaza con la frecuencia necesaria. Con el uso, las cerdas se desgastan y pueden perder eficacia para remover la placa y los restos de comida. Por eso, es importante prestar atención a su estado.

La dentista española María Gámez recomienda cambiar el cepillo cada tres meses como máximo. La especialista explicó que este período puede ser menor si las cerdas están desgastadas. De esta manera, se evita continuar utilizando un cepillo que ya no cumple correctamente su función.

Esta recomendación coincide con la Asociación Dental Americana (ADA), que aconseja reemplazar los cepillos aproximadamente cada tres o cuatro meses. También indica hacerlo antes cuando las cerdas están abiertas, aplastadas o deterioradas.

Para mantener la salud bucal debes cambiar de cepillo de dientes cada cierto tiempo Shutterstock No siempre es necesario esperar tres meses para renovar el cepillo de dientes El estado de las cerdas es una de las principales señales para saber si llegó el momento de cambiarlo. Cuando pierden su forma original, el cepillo disminuye su eficacia. Por eso, no siempre es necesario esperar a que se cumplan tres meses para renovarlo.

Gámez también señaló que existen situaciones en las que conviene reemplazar el cepillo antes de ese período. Una de ellas es haber atravesado una enfermedad viral. La recomendación fue difundida por la especialista a través de un video de la Clínica Dental MYCA.