Cada cuánto hay que cambiar el cepillo de dientes, según una dentista
Una dentista explicó cada cuánto conviene cambiar el cepillo de dientes y qué señales indican que las cerdas ya perdieron eficacia.
El cepillo de dientes es un elemento básico de la higiene diaria, pero no siempre se reemplaza con la frecuencia necesaria. Con el uso, las cerdas se desgastan y pueden perder eficacia para remover la placa y los restos de comida. Por eso, es importante prestar atención a su estado.
La dentista española María Gámez recomienda cambiar el cepillo cada tres meses como máximo. La especialista explicó que este período puede ser menor si las cerdas están desgastadas. De esta manera, se evita continuar utilizando un cepillo que ya no cumple correctamente su función.
Esta recomendación coincide con la Asociación Dental Americana (ADA), que aconseja reemplazar los cepillos aproximadamente cada tres o cuatro meses. También indica hacerlo antes cuando las cerdas están abiertas, aplastadas o deterioradas.
No siempre es necesario esperar tres meses para renovar el cepillo de dientes
El estado de las cerdas es una de las principales señales para saber si llegó el momento de cambiarlo. Cuando pierden su forma original, el cepillo disminuye su eficacia. Por eso, no siempre es necesario esperar a que se cumplan tres meses para renovarlo.
Gámez también señaló que existen situaciones en las que conviene reemplazar el cepillo antes de ese período. Una de ellas es haber atravesado una enfermedad viral. La recomendación fue difundida por la especialista a través de un video de la Clínica Dental MYCA.
El cambio periódico debe acompañarse de otros hábitos de higiene bucal. La dentista recomienda cepillarse los dientes entre dos y tres veces al día durante dos minutos y utilizar hilo dental. La ADA, por su parte, aconseja cepillarse dos veces al día con un cepillo de cerdas suaves.
También es importante cuidar el cepillo entre cada uso. La ADA recomienda enjuagarlo bien, guardarlo en posición vertical y dejarlo secar al aire. Además, no debe compartirse con otras personas. Así, una renovación periódica puede complementar una rutina adecuada de higiene bucal.