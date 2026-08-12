Combiná banana, avena y chips de chocolate y prepará un budín delicioso
Este budín húmedo y tierno de banana, avena y chips de chocolate se prepara fácilmente en casa, ideal para acompañar unos mates.
El budín de banana, avena y chips de chocolate es una de esas recetas fáciles y caseras que quedan húmedas, tiernas y llenas de sabor. La banana aporta dulzor natural y una textura increíble, mientras que los chips de chocolate aparecen en cada bocado para convertirlo en el compañero perfecto de unos buenos mates. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para que quede bien húmedo y esponjoso: usar bananas muy maduras y pisarlas hasta formar un puré bien cremoso. Cuanto más maduras estén, más sabor y humedad aportarán al budín.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 3 bananas maduras
- 2 huevos
- 80 ml de aceite
- 100 gr de azúcar mascabo
- 180 gr de avena arrollada fina
- 80 gr de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 100 gr de chips de chocolate
- 1 cucharadita de canela
- 1 pizca de sal
Pasos
- Pisá las bananas hasta obtener un puré sin demasiados grumos.
- Agregá los huevos, el aceite, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.
- Incorporá la avena, la harina, el polvo para hornear, la canela y la sal.
- Sumá los chips de chocolate, reservando un puñado para colocar sobre la superficie.
- El gran secreto de esta receta es utilizar bananas muy maduras. Además de aportar dulzor natural, hacen que el budín quede mucho más húmedo y tierno.
- Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Distribuí por encima los chips de chocolate reservados.
- Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá entibiar antes de desmoldar y cortar.