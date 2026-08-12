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Combiná banana, avena y chips de chocolate y prepará un budín delicioso

Este budín húmedo y tierno de banana, avena y chips de chocolate se prepara fácilmente en casa, ideal para acompañar unos mates.

Candela Spann

Esta receta de budín de banana, avena y chips es ideal para acompañarlo con unos mates

Esta receta de budín de banana, avena y chips es ideal para acompañarlo con unos mates

Imagen creada por IA - MDZ

El budín de banana, avena y chips de chocolate es una de esas recetas fáciles y caseras que quedan húmedas, tiernas y llenas de sabor. La banana aporta dulzor natural y una textura increíble, mientras que los chips de chocolate aparecen en cada bocado para convertirlo en el compañero perfecto de unos buenos mates. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que quede bien húmedo y esponjoso: usar bananas muy maduras y pisarlas hasta formar un puré bien cremoso. Cuanto más maduras estén, más sabor y humedad aportarán al budín.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera

Ingredientes

  • 3 bananas maduras 3 bananas maduras
  • 2 huevos 2 huevos
  • 80 ml de aceite 80 ml de aceite
  • 100 gr de azúcar mascabo 100 gr de azúcar mascabo
  • 180 gr de avena arrollada fina 180 gr de avena arrollada fina
  • 80 gr de harina 0000 80 gr de harina 0000
  • 1 cucharadita de polvo para hornear 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 100 gr de chips de chocolate 100 gr de chips de chocolate
  • 1 cucharadita de canela 1 cucharadita de canela
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Pisá las bananas hasta obtener un puré sin demasiados grumos.
  • Agregá los huevos, el aceite, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.
  • Incorporá la avena, la harina, el polvo para hornear, la canela y la sal.
  • Sumá los chips de chocolate, reservando un puñado para colocar sobre la superficie.
  • El gran secreto de esta receta es utilizar bananas muy maduras. Además de aportar dulzor natural, hacen que el budín quede mucho más húmedo y tierno.
  • Volcá la preparación en una budinera previamente enmantecada y enharinada. Distribuí por encima los chips de chocolate reservados.
  • Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá entibiar antes de desmoldar y cortar.

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