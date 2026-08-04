Lográ la humedad perfecta en este budín integral de banana y nueces
La clave para conseguir un budín tierno y húmedo reside en el uso de bananas bien maduras, aportando dulzor natural y un aroma irresistible.
El budín con harina integral, banana y nuez es una de esas recetas ideales para quienes buscan una opción casera, nutritiva y llena de sabor. Queda húmedo, esponjoso y con el dulzor natural de las bananas, mientras que las nueces aportan un delicioso toque crocante en cada bocado. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un budín mucho más tierno: utilizar bananas bien maduras, con la cáscara llena de pintitas negras. Cuanto más maduras estén, más humedad, aroma y dulzor natural aportarán a la preparación.
FICHA
Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable
Ingredientes
- 3 bananas bien maduras
- 2 huevos
- 80 ml de aceite
- 120 gr de azúcar mascabo
- 250 gr de harina integral
- 250 gr de harina integral
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 80 gr de nueces picadas
- 1 cucharadita de canela (opcional)
- 1 pizca de sal
Pasos
- Pisá las bananas hasta obtener un puré bien liso.
- Agregá los huevos, el aceite, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.
- Incorporá la harina integral, el polvo para hornear, la sal y la canela, mezclando suavemente.
- Sumá las nueces picadas y uní la preparación.
- El gran secreto de esta receta es utilizar bananas muy maduras. Aportan humedad, dulzor natural y hacen que el budín quede mucho más esponjoso.
- Volcá la mezcla en una budinera previamente engrasada.
- Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
- Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y serví.