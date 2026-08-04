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Lográ la humedad perfecta en este budín integral de banana y nueces

La clave para conseguir un budín tierno y húmedo reside en el uso de bananas bien maduras, aportando dulzor natural y un aroma irresistible.

Candela Spann

Budín integral de banana y nuez: todos los secretos para que te quede súper húmedo

Budín integral de banana y nuez: todos los secretos para que te quede súper húmedo

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El budín con harina integral, banana y nuez es una de esas recetas ideales para quienes buscan una opción casera, nutritiva y llena de sabor. Queda húmedo, esponjoso y con el dulzor natural de las bananas, mientras que las nueces aportan un delicioso toque crocante en cada bocado. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir un budín mucho más tierno: utilizar bananas bien maduras, con la cáscara llena de pintitas negras. Cuanto más maduras estén, más humedad, aroma y dulzor natural aportarán a la preparación.

FICHA

Tiempo de cocción
45 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería saludable

Ingredientes

  • 3 bananas bien maduras 3 bananas bien maduras
  • 2 huevos 2 huevos
  • 80 ml de aceite 80 ml de aceite
  • 120 gr de azúcar mascabo 120 gr de azúcar mascabo
  • 250 gr de harina integral 250 gr de harina integral
  • 250 gr de harina integral 250 gr de harina integral
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 80 gr de nueces picadas 80 gr de nueces picadas
  • 1 cucharadita de canela (opcional) 1 cucharadita de canela (opcional)
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
Pasos
  • Pisá las bananas hasta obtener un puré bien liso.
  • Agregá los huevos, el aceite, el azúcar mascabo y la esencia de vainilla. Mezclá hasta integrar.
  • Incorporá la harina integral, el polvo para hornear, la sal y la canela, mezclando suavemente.
  • Sumá las nueces picadas y uní la preparación.
  • El gran secreto de esta receta es utilizar bananas muy maduras. Aportan humedad, dulzor natural y hacen que el budín quede mucho más esponjoso.
  • Volcá la mezcla en una budinera previamente engrasada.
  • Horneá a 180 °C durante 40 a 45 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.
  • Dejá enfriar unos minutos antes de desmoldar y serví.

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