Dale un giro a tu clásico budín de pan: agregale medialunas y creá un sabor diferente
Con un secreto de cocina clave: dejar las medialunas en remojo 20 minutos antes de hornear, lograrás un budín de pan increíblemente húmedo y cremoso.
El budín de pan de medialunas es una de esas recetas que transforman unas simples medialunas del día anterior en un postre espectacular. Su interior queda bien húmedo, con un delicado sabor a manteca, mientras que el caramelo aporta ese toque clásico de la cocina argentina. ¡Manos a la obra!
Existe un secreto de cocina que hace toda la diferencia: dejá las medialunas en remojo dentro de la mezcla durante al menos 20 minutos antes de hornear. Así absorben todo el sabor, el budín queda mucho más cremoso y no se forman partes secas en el interior.
FICHA
Tiempo de cocción
1 hora
Tiempo de pasos
40 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora 40 minutos
Modo de cocción
Horno a baño María
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería argentina
Ingredientes
- 180 gr de azúcar (para el caramelo)
- 3 cucharadas de agua (para el caramelo)
- 8 medialunas de manteca del día anterior
- 750 ml de leche
- 4 huevos
- 120 gr de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 naranja o 1 limón
Pasos
- Prepará el caramelo calentando el azúcar junto con el agua hasta obtener un color ámbar. Cubrí la base y los laterales de una budinera.
- Cortá las medialunas en trozos grandes y colocalas en un bowl.
- Batí los huevos junto con el azúcar, agregá la leche, la esencia de vainilla y la ralladura de naranja o limón.
- Volcá la mezcla sobre las medialunas y dejalas reposar durante 20 minutos.
- El gran secreto de esta receta es respetar ese tiempo de reposo. Las medialunas absorben completamente el líquido, logrando un budín mucho más húmedo, cremoso y con una textura uniforme.
- Volcá toda la preparación en la budinera acaramelada.
- Cociná a baño María en horno precalentado a 170 °C durante 55 a 60 minutos, o hasta que al insertar un cuchillo salga limpio.
- Dejá enfriar, llevá a la heladera por al menos 4 horas y desmoldá antes de servir.