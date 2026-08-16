Milanesas de berenjenas a la napolitanas: la receta ideal para lucirte

Pasos

Cortá las berenjenas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorealas con sal y dejalas reposar durante 20 minutos. Luego secalas muy bien con papel absorbente.

Batí los huevos con el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.

Mezclá el pan rallado con el queso rallado.

Pasá cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por el pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado quede bien adherido.

El gran secreto de esta receta es dejar las berenjenas con sal durante unos minutos y secarlas muy bien antes de rebozarlas. Así eliminan parte de su humedad y las milanesas quedan mucho más crocantes.

Acomodalas en una placa aceitada y rocialas ligeramente con aceite. Horneá a 200 °C durante 15 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.

Retirá la placa y colocá sobre cada milanesa una cucharada de salsa de tomate y abundante mozzarella.