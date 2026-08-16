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Milanesas de berenjenas a la napolitanas: la receta ideal para lucirte

El secreto para unas milanesas de berenjena perfectas reside en dejarlas reposar con sal para eliminar líquidos y mejorar su textura final.

Candela Spann

&nbsp;Milanesas de berenjenas a la napolitana: una receta que les gustará a todos.

 Milanesas de berenjenas a la napolitana: una receta que les gustará a todos.

Imagen creada por IA - MDZ

Las milanesas de berenjena a la napolitana son una de esas recetas que demuestran que comer verduras puede ser realmente delicioso. Con una cubierta crocante, salsa de tomate y abundante queso gratinado, son una alternativa irresistible a las clásicas milanesas de carne. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para que las berenjenas no queden amargas ni aguadas: dejarlas reposar con sal antes de rebozarlas. Este paso ayuda a eliminar parte de su líquido y mejora muchísimo la textura final. Ya tenés el tip para preparar unas milanesas deliciosas.

FICHA

Tiempo de cocción
25 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 20 minutos de reposo
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Cocina argentina

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes 2 berenjenas grandes
  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 gr de pan rallado 150 gr de pan rallado
  • 50 gr de queso rallado 50 gr de queso rallado
  • 1 diente de ajo picado 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de perejil picado 1 cucharada de perejil picado
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • Aceite, cantidad necesaria Aceite, cantidad necesaria
  • 200 gr de salsa de tomate (para la napolitana) 200 gr de salsa de tomate (para la napolitana)
  • 200 gr de mozzarella (para la napolitana) 200 gr de mozzarella (para la napolitana)
  • Orégano a gusto (para la napolitana) Orégano a gusto (para la napolitana)
Pasos
  • Cortá las berenjenas en rodajas de aproximadamente 1 cm de espesor. Espolvorealas con sal y dejalas reposar durante 20 minutos. Luego secalas muy bien con papel absorbente.
  • Batí los huevos con el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
  • Mezclá el pan rallado con el queso rallado.
  • Pasá cada rodaja de berenjena por el huevo y luego por el pan rallado, presionando suavemente para que el rebozado quede bien adherido.
  • El gran secreto de esta receta es dejar las berenjenas con sal durante unos minutos y secarlas muy bien antes de rebozarlas. Así eliminan parte de su humedad y las milanesas quedan mucho más crocantes.
  • Acomodalas en una placa aceitada y rocialas ligeramente con aceite. Horneá a 200 °C durante 15 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción.
  • Retirá la placa y colocá sobre cada milanesa una cucharada de salsa de tomate y abundante mozzarella.
  • Espolvoreá con orégano y llevá nuevamente al horno durante 8 a 10 minutos, hasta que el queso esté completamente derretido y gratinado.

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