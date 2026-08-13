¿Milanesas súper crujiente?: con este rebozado de copos de maíz llevalas a otro nivel
El rebozado de copos de maíz transforma las milanesas en una opción crujiente y dorada, ideal para prepararlas al horno, en sartén o en air fryer.
Las milanesas rebozadas con copos de maíz son una vuelta de tuerca deliciosa a una de las recetas clásicas de los hogares argentinos. Quedan doradas, súper crocantes por fuera y tiernas por dentro, con una textura mucho más interesante que la del rebozado tradicional. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir un rebozado bien crocante: aplastar los copos de maíz apenas con las manos, sin convertirlos en polvo. Los trocitos irregulares forman una cubierta mucho más crujiente y dorada para unas milanesas increíbles. Son ideales para preparar al horno, en sartén o en air fryer.
FICHA
Ingredientes
- 4 bifes de carne vacuna finos
- 2 huevos
- 150 gr de copos de maíz sin azúcar
- 50 gr de queso rallado
- 1 diente de ajo picado
- 1 cucharada de perejil picado
- 1 cucharadita de mostaza
- Sal y pimienta a gusto
- Aceite, cantidad necesaria
- Colocá los bifes entre dos láminas de film y golpealos suavemente para que queden parejos y tiernos.
- En un bowl batí los huevos junto con la mostaza, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
- Pasá cada bife por la mezcla de huevo y dejalo reposar durante unos minutos para que tome sabor.
- Triturá los copos de maíz con las manos, procurando que queden algunos trozos pequeños y otros más grandes. Mezclalos con el queso rallado.
- El gran secreto de esta receta es no pulverizar los copos de maíz. Los trocitos irregulares forman una cobertura mucho más crocante y le dan a las milanesas una textura espectacular.
- Pasá los bifes por los copos de maíz, presionando suavemente con las manos para que el rebozado quede bien adherido.
- Acomodá las milanesas en una placa aceitada y rociá apenas con aceite por encima.
- Cociná en horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos por lado, hasta que estén doradas y crocantes.