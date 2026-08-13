¿Milanesas súper crujiente?: con este rebozado de copos de maíz llevalas a otro nivel

Pasos

Colocá los bifes entre dos láminas de film y golpealos suavemente para que queden parejos y tiernos.

En un bowl batí los huevos junto con la mostaza, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.

Pasá cada bife por la mezcla de huevo y dejalo reposar durante unos minutos para que tome sabor.

Triturá los copos de maíz con las manos, procurando que queden algunos trozos pequeños y otros más grandes. Mezclalos con el queso rallado.

El gran secreto de esta receta es no pulverizar los copos de maíz. Los trocitos irregulares forman una cobertura mucho más crocante y le dan a las milanesas una textura espectacular.

Pasá los bifes por los copos de maíz, presionando suavemente con las manos para que el rebozado quede bien adherido.

Acomodá las milanesas en una placa aceitada y rociá apenas con aceite por encima.