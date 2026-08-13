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¿Milanesas súper crujiente?: con este rebozado de copos de maíz llevalas a otro nivel

El rebozado de copos de maíz transforma las milanesas en una opción crujiente y dorada, ideal para prepararlas al horno, en sartén o en air fryer.

Candela Spann

Recetas como esta de milanesas súper crujientes revolucionarán tu mesa

Recetas como esta de milanesas súper crujientes revolucionarán tu mesa

Imagen creada por IA - MDZ

Las milanesas rebozadas con copos de maíz son una vuelta de tuerca deliciosa a una de las recetas clásicas de los hogares argentinos. Quedan doradas, súper crocantes por fuera y tiernas por dentro, con una textura mucho más interesante que la del rebozado tradicional. ¡Manos a la obra!

En la cocina hay un secreto para conseguir un rebozado bien crocante: aplastar los copos de maíz apenas con las manos, sin convertirlos en polvo. Los trocitos irregulares forman una cubierta mucho más crujiente y dorada para unas milanesas increíbles. Son ideales para preparar al horno, en sartén o en air fryer.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Tiempo de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
fácil
Tipo de cocina
Cocina argentina

Ingredientes

  • 4 bifes de carne vacuna finos 4 bifes de carne vacuna finos
  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 gr de copos de maíz sin azúcar 150 gr de copos de maíz sin azúcar
  • 50 gr de queso rallado 50 gr de queso rallado
  • 1 diente de ajo picado 1 diente de ajo picado
  • 1 cucharada de perejil picado 1 cucharada de perejil picado
  • 1 cucharadita de mostaza 1 cucharadita de mostaza
  • Sal y pimienta a gusto Sal y pimienta a gusto
  • Aceite, cantidad necesaria Aceite, cantidad necesaria
Pasos
  • Colocá los bifes entre dos láminas de film y golpealos suavemente para que queden parejos y tiernos.
  • En un bowl batí los huevos junto con la mostaza, el ajo, el perejil, la sal y la pimienta.
  • Pasá cada bife por la mezcla de huevo y dejalo reposar durante unos minutos para que tome sabor.
  • Triturá los copos de maíz con las manos, procurando que queden algunos trozos pequeños y otros más grandes. Mezclalos con el queso rallado.
  • El gran secreto de esta receta es no pulverizar los copos de maíz. Los trocitos irregulares forman una cobertura mucho más crocante y le dan a las milanesas una textura espectacular.
  • Pasá los bifes por los copos de maíz, presionando suavemente con las manos para que el rebozado quede bien adherido.
  • Acomodá las milanesas en una placa aceitada y rociá apenas con aceite por encima.
  • Cociná en horno precalentado a 200 °C durante 10 minutos por lado, hasta que estén doradas y crocantes.

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