Si tenés menos de dos horas, mirá este thriller con Jodie Foster que acaba de llegar a HBO Max

Hay películas que llegan a una plataforma en el momento justo. Una vida privada (A Private Life) es una de ellas. Dura alrededor de 100 minutos, acaba de incorporarse al catálogo de HBO Max y tiene a Jodie Foster al frente de una historia que empieza como un thriller de investigación y rápidamente demuestra que no piensa seguir todas las reglas del género.

La película dirigida por Rebecca Zlotowski presenta a Lilian Steiner, una prestigiosa psiquiatra que descubre que una de sus pacientes murió aparentemente por suicidio. Algo en el caso, sin embargo, no termina de convencerla. Lilian empieza a sospechar que pudo haber ocurrido algo más y decide investigar por su cuenta. El problema es que cuanto más busca respuestas, más preguntas aparecen.

Uno de los grandes motivos para darle una oportunidad a Una vida privada es, naturalmente, Foster . La actriz interpreta a una mujer brillante, pero también bastante incómoda y contradictoria.

Lilian es psiquiatra, aunque su manera de relacionarse con los pacientes deja bastante que desear. Está cansada, parece desconectada de lo que le cuentan y lleva años ejerciendo una profesión que ya no parece entusiasmarla demasiado. La muerte de Paula, en cambio, consigue sacudirla.

A partir de ahí, la actriz construye un personaje difícil de encasillar. Lilian puede resultar egoísta, obsesiva e incluso irritante, pero la actriz consigue que queramos acompañarla mientras intenta descubrir qué ocurrió.

Y ese equilibrio es importante porque Una vida privada no es un thriller convencional en el que una protagonista sigue pistas hasta llegar a una respuesta definitiva. Zlotowski no está demasiado interesada en ofrecer un camino recto hacia la resolución del misterio. Por momentos, incluso parece preguntarse qué ocurre cuando una persona necesita encontrar una explicación y empieza a interpretar cada detalle como una posible pista.

Eso puede resultar desconcertante, pero también es lo que diferencia a este filme de otros tantos thrillers que llegan a las plataformas y se consumen sin dejar demasiado.

Una buena opción para ver de una sentada

Con una duración de 103 minutos, Una vida privada es de esas películas que podés empezar y terminar antes de que la noche se haga demasiado larga.

Pero su principal atractivo no está solamente en que sea corta. Está en que propone un misterio, juega con las expectativas y tiene a Jodie Foster sosteniendo una historia que deliberadamente se mueve por terrenos cada vez más extraños.

Si buscás algo para ver hoy en HBO Max y no querés pasar dos horas y media frente a la pantalla, Una vida privada puede ser una muy buena elección.