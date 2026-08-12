Esta nueva serie de Disney Plus es uno de los mejores thrillers del año y no te la podés perder

Si te gustan los thrillers policiales y últimamente no has dado con alguno que te convenza, esta nueva serie recientemente estrenada en Disney Plus , te va a atrapar desde sus primeros minutos.

Se trata de Furia , la nueva ficción creada por Elizabeth Meriwether y protagonizada por Emmy Rossum , que combina investigación criminal, suspenso y una historia de venganza que pone el foco en la violencia contra las mujeres y en las fallas de las instituciones encargadas de protegerlas.

La serie se estrenó el 27 de julio, tiene 8 episodios y lanzó sus primeros tres episodios de una sola vez, para luego continuar con un estreno semanal.

La historia sigue a Alice Black ( Emmy Rossum ), una exdetective de homicidios de Nueva York que ahora trabaja para el FBI. La aparición sin vida de un joven heredero multimillonario, rápidamente llama la atención de las autoridades de la ciudad de Nueva York. Lo que inicialmente parece un episodio más termina revelando indicios de un asesinato y, posteriormente, la posible existencia de una asesina serial que elige cuidadosamente a sus víctimas.

Esa mujer es Catherine, interpretada por Lola Petticrew . Su método consiste en asumir distintas identidades para acercarse a hombres ricos y poderosos antes de matarlos. Pero esta joven no busca hacerse con la fortuna de estos hombres, sino que su objetivo va más allá y tiene que ver con cobrarse venganza contra un sistema que la sometió durante su adolescencia.

A simple vista, la sinopsis de Furia podría ser la de un thriller criminal más, de policías persiguiendo asesinos en serie. Pero esta ficción transforma una historia sobre dos mujeres que, de maneras muy distintas, fueron defraudadas por las instituciones que debían protegerlas. Alice todavía cree en la posibilidad de hacer justicia desde dentro del sistema. Catherine, en cambio, llegó a la conclusión de que ese sistema no funciona.

Mirá el tráiler de Furia de Disney Plus

La serie está inspirada libremente en Black Widow, una película de 1987 sobre una mujer que se casa con hombres ricos para quedarse con sus fortunas. Meriwether conserva apenas la estructura básica de aquella historia y la utiliza como punto de partida para construir algo bastante diferente.

Esto también permite entender por qué Furia puede resultar más interesante de lo que su premisa inicial hace pensar. Elizabeth Meriwether, conocida por crear New Girl y posteriormente por su trabajo en The Dropout y Morir de placer, se aleja de la comedia televisiva que marcó sus primeros años para desarrollar un relato mucho más oscuro sobre poder, abuso y las consecuencias de no ser escuchado.

Por eso, Furia es una buena opción para quienes buscan más que un simple thriller criminal, y que vaya más allá del misterio de turno. Tiene una investigación que sostiene la intriga, una protagonista con un conflicto personal fuerte y una segunda figura femenina que introduce una dimensión moral mucho más compleja.

Con 8 episodios y una historia que se desarrolla semana a semana, es una de esas propuestas que funciona tanto para quienes disfrutan del policial como para quienes buscan un drama con algo más para discutir después de cada capítulo.