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Tres rituales para aprovechar la energía posterior al eclipse

Haz esto tras el eclipse solar. Se trata de tres pasos sencillos para aprovechar su fuerza y energía.

Julián Martínez

Rituales.

Rituales.

Canva

La carga del eclipse solar deja un ambiente denso dentro de la casa. El primero de estos rituales para aprovechar su energía es limpiar las habitaciones con humo de salvia blanca ayuda a soltar la carga estancada. Pasa el humo por las esquinas para renovar el aire por completo.

Animate a probar estos rituales Foto: Archivo

Animate a probar estos rituales Foto: Archivo

Más rituales tras el eclipse

Los baños con sal marina ayudan a limpiar tu cuerpo tras el eclipse. Mezcla sal gruesa con agua tibia y báñate de forma constante al terminar la jornada. Esta rutina ayuda a liberar el cansancio acumulado en tus músculos.

Estos son los rituales más afectivos para limpiar las malas energías en la casa Foto: Freepick
Estos son los rituales más afectivos para limpiar las malas energías en la casa Foto: Freepick

Escribir tus metas en una libreta nueva activa tu poder de enfoque personal. Define con claridad lo que deseas atraer a tu vida durante los siguientes meses. Guarda ese papel en un lugar seguro para reforzar tus verdaderos propósitos.

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