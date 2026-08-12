Tres rituales para aprovechar la energía posterior al eclipse

Haz esto tras el eclipse solar. Se trata de tres pasos sencillos para aprovechar su fuerza y energía.

La carga del eclipse solar deja un ambiente denso dentro de la casa. El primero de estos rituales para aprovechar su energía es limpiar las habitaciones con humo de salvia blanca ayuda a soltar la carga estancada. Pasa el humo por las esquinas para renovar el aire por completo.

Animate a probar estos rituales Foto: Archivo Más rituales tras el eclipse Los baños con sal marina ayudan a limpiar tu cuerpo tras el eclipse. Mezcla sal gruesa con agua tibia y báñate de forma constante al terminar la jornada. Esta rutina ayuda a liberar el cansancio acumulado en tus músculos.