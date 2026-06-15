Sándwich de milanesa: cuando las recetas de cocina se convierten en leyenda
El clásico sándwich de milanesa es una de las preparaciones más celebradas de la gastronomía argentina, perfecta para cualquier ocasión.
El sándwich de milanesa es una de las recetas más icónicas de la gastronomía argentina, especialmente en el norte del país, donde se ha convertido en un verdadero símbolo culinario. La combinación de una milanesa crujiente, verduras frescas y pan tierno sabroso y perfecto para cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, este clásico ocupa un lugar privilegiado por su sencillez y por el equilibrio de sabores que ofrece. Prepará un auténtico sándwich de milanesa casero utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.
FICHA
Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina
Ingredientes
- 4 milanesas de carne vacuna
- 4 panes para sánguche
- 2 huevos
- 150 g de pan rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Aceite para freír
- Mayonesa (opcional)
Pasos
- Condimentá las milanesas con sal y pimienta. Pasalas por los huevos batidos y luego por el pan rallado.
- Freí las milanesas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retiralas y dejalas escurrir sobre papel absorbente.
- Armá cada sánguche colocando la milanesa y mayonesa si lo deseás.