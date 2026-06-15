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Sándwich de milanesa: cuando las recetas de cocina se convierten en leyenda

El clásico sándwich de milanesa es una de las preparaciones más celebradas de la gastronomía argentina, perfecta para cualquier ocasión.

Candela Spann

Las recetas de cocina tienen un rey y se llama sándwich de milanesa

Las recetas de cocina tienen un rey y se llama sándwich de milanesa

Shutterstock

El sándwich de milanesa es una de las recetas más icónicas de la gastronomía argentina, especialmente en el norte del país, donde se ha convertido en un verdadero símbolo culinario. La combinación de una milanesa crujiente, verduras frescas y pan tierno sabroso y perfecto para cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina argentina, este clásico ocupa un lugar privilegiado por su sencillez y por el equilibrio de sabores que ofrece. Prepará un auténtico sándwich de milanesa casero utilizando pocos ingredientes y siguiendo unos pasos muy fáciles.

FICHA

Tiempo de cocción
20 minutos
Cantidad de pasos
15 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Fritura
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 4 milanesas de carne vacuna 4 milanesas de carne vacuna
  • 4 panes para sánguche 4 panes para sánguche
  • 2 huevos 2 huevos
  • 150 g de pan rallado 150 g de pan rallado
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Aceite para freír Aceite para freír
  • Mayonesa (opcional) Mayonesa (opcional)
Pasos
  • Condimentá las milanesas con sal y pimienta. Pasalas por los huevos batidos y luego por el pan rallado.
  • Freí las milanesas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas. Retiralas y dejalas escurrir sobre papel absorbente.
  • Armá cada sánguche colocando la milanesa y mayonesa si lo deseás.

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