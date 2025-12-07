Sándwich caprese con pesto: una receta fresca y crocante para almuerzos rápidos
La receta para un sándwich ligero y lleno de sabor que lleva tomate, mozzarella y pesto en un pan tostado, buenísimo para resolver comidas en pocos minutos.
El clásico caprese se transforma en un sándwich fresco y más rico todavía cuando aparece el toque crunchy del pan tostado. Es una receta simple que se arma rápido y queda perfecta para un almuerzo liviano, un picnic o una cena improvisada sin encender la cocina. Así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
-
2 rodajas de pan de campo
1 tomate en rodajas
4 fetas de mozzarella fresca
1 cda de pesto
Hojas de albahaca
Aceite de oliva, sal y pimienta
Paso a paso de la receta
-
Tostá el pan con un chorrito de oliva.
Untá una capa de pesto en la base.
Sumá la mozzarella, el tomate y la albahaca.
Condimentá y cerrá el sándwich. ¡Y listo!