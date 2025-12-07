Presenta:

Sándwich caprese con pesto: una receta fresca y crocante para almuerzos rápidos

La receta para un sándwich ligero y lleno de sabor que lleva tomate, mozzarella y pesto en un pan tostado, buenísimo para resolver comidas en pocos minutos.

MDZ Estilo

Probá a preparar esta receta súper fácil y rica.

El clásico caprese se transforma en un sándwich fresco y más rico todavía cuando aparece el toque crunchy del pan tostado. Es una receta simple que se arma rápido y queda perfecta para un almuerzo liviano, un picnic o una cena improvisada sin encender la cocina. Así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 rodajas de pan de campo

  • 1 tomate en rodajas

  • 4 fetas de mozzarella fresca

  • 1 cda de pesto

  • Hojas de albahaca

  • Aceite de oliva, sal y pimienta

La receta del clásico caprese pero hecho sándwich.

Paso a paso de la receta

  1. Tostá el pan con un chorrito de oliva.

  2. Untá una capa de pesto en la base.

  3. Sumá la mozzarella, el tomate y la albahaca.

  4. Condimentá y cerrá el sándwich. ¡Y listo!

