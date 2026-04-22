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Comida exprés: la receta para hacer un sandwich de pollo exquisito

Una receta paso a paso para que aprendas a preparar un sándwich de pollo con queso, perfecto para una comida práctica.

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Este sándwich de pollo es ideal para una cena liviana Foto: Shutterstock

Este sándwich de pollo es ideal para una cena liviana Foto: Shutterstock

El sándwich caliente de pollo y queso es una de esas recetas que te resuelven cualquier comida cuando no sabés qué hacer. Es práctico, rápido y permite aprovechar ingredientes simples para lograr un plato completo y reconfortante. Además, es una preparación versátil que admite distintas variaciones, así que... ¡manos a la obra!

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo cocidas
  • 4 rebanadas de pan
  • 150 g de queso (mozzarella o similar)
  • Hojas de lechuga a gusto
  • Rodajas de tomate.
  • 2 cucharadas de mayonesa
  • 1 cucharada de manteca
  • Sal y pimienta a gusto
sandwich de pollo Foto: el gourmet
La receta del sandwich de pollo más rico.

La receta del sandwich de pollo más rico.

Paso a paso de la receta

  1. Desmenuzar o cortar el pollo en tiras.
  2. Condimentar con sal y pimienta.
  3. Untar el pan con mayonesa.
  4. Colocar el pollo y el queso sobre una rebanada.
  5. Agregar el tomate y la lechuga.
  6. Cubrir con otra rebanada de pan.
  7. Derretir manteca en una sartén.
  8. Cocinar el sándwich a fuego medio.
  9. Presionar ligeramente hasta dorar.
  10. Dar vuelta y cocinar del otro lado.
  11. Servir caliente. ¡Y listo!

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