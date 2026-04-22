Comida exprés: la receta para hacer un sandwich de pollo exquisito
Una receta paso a paso para que aprendas a preparar un sándwich de pollo con queso, perfecto para una comida práctica.
El sándwich caliente de pollo y queso es una de esas recetas que te resuelven cualquier comida cuando no sabés qué hacer. Es práctico, rápido y permite aprovechar ingredientes simples para lograr un plato completo y reconfortante. Además, es una preparación versátil que admite distintas variaciones, así que... ¡manos a la obra!
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo cocidas
- 4 rebanadas de pan
- 150 g de queso (mozzarella o similar)
- Hojas de lechuga a gusto
- Rodajas de tomate.
- 2 cucharadas de mayonesa
- 1 cucharada de manteca
- Sal y pimienta a gusto
Paso a paso de la receta
- Desmenuzar o cortar el pollo en tiras.
- Condimentar con sal y pimienta.
- Untar el pan con mayonesa.
- Colocar el pollo y el queso sobre una rebanada.
- Agregar el tomate y la lechuga.
- Cubrir con otra rebanada de pan.
- Derretir manteca en una sartén.
- Cocinar el sándwich a fuego medio.
- Presionar ligeramente hasta dorar.
- Dar vuelta y cocinar del otro lado.
- Servir caliente. ¡Y listo!