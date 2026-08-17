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Cheesecake japonés: una receta sencilla y super esponjosa, lista en pocos pasos

Los secretos de cocina para lograr la textura esponjosa del cheesecake japonés radican en incorporar claras batidas y una cocción lenta y pareja.

Candela Spann

Cheesecake japonés una receta sencilla y super esponjosa, lista en pocos pasos

Cheesecake japonés una receta sencilla y super esponjosa, lista en pocos pasos

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El cheesecake japonés es famoso por su textura increíblemente suave, aireada y esponjosa, casi como una nube. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan una torta delicada, con un sabor equilibrado a queso crema y una miga liviana que se diferencia de los cheesecakes tradicionales.

El secreto está en incorporar las claras batidas y cocinar la preparación lentamente para conseguir esa textura característica. Dentro de la cocina japonesa, este postre se convirtió en un clásico internacional y es perfecto para acompañar con frutas frescas, azúcar impalpable o simplemente disfrutarlo solo. ¡Manos a la obra!

FICHA

Tiempo de cocción
60 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
1 hora y 25 minutos
Modo de cocción
Horneado a baño María
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera

Ingredientes

  • 250 g de queso crema 250 g de queso crema
  • 50 g de manteca 50 g de manteca
  • 100 ml de leche 100 ml de leche
  • 6 huevos 6 huevos
  • 100 g de azúcar 100 g de azúcar
  • 60 g de harina 0000 60 g de harina 0000
  • 20 g de fécula de maíz 20 g de fécula de maíz
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón Ralladura de 1 limón
  • 1 pizca de sal 1 pizca de sal
  • Azúcar impalpable para decorar (opcional) Azúcar impalpable para decorar (opcional)
Pasos
  • Precalentar el horno a 160 °C. Separar las yemas de las claras. En una cacerola a baño María, calentar el queso crema, la manteca y la leche, mezclando hasta obtener una preparación lisa. Retirar del fuego y dejar entibiar.
  • Incorporar las yemas, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Tamizar la harina y la fécula de maíz sobre la preparación y mezclar hasta eliminar todos los grumos.
  • Batir las claras con una pizca de sal. Cuando comiencen a espumar, incorporar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue firme pero todavía brillante.
  • Incorporar el merengue a la mezcla de queso crema en tres tandas, utilizando movimientos envolventes para conservar todo el aire. Volcar la preparación en un molde forrado con papel manteca.
  • Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente y cocinar a baño María durante aproximadamente 55 a 60 minutos. Apagar el horno y dejar reposar el cheesecake en el interior durante 15 minutos con la puerta entreabierta. Retirar, dejar enfriar y servir el cheesecake japonés solo o espolvoreado con azúcar impalpable.

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