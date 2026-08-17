Cheesecake japonés: una receta sencilla y super esponjosa, lista en pocos pasos

Pasos

Precalentar el horno a 160 °C. Separar las yemas de las claras. En una cacerola a baño María, calentar el queso crema, la manteca y la leche, mezclando hasta obtener una preparación lisa. Retirar del fuego y dejar entibiar.

Incorporar las yemas, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Tamizar la harina y la fécula de maíz sobre la preparación y mezclar hasta eliminar todos los grumos.

Batir las claras con una pizca de sal. Cuando comiencen a espumar, incorporar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue firme pero todavía brillante.

Incorporar el merengue a la mezcla de queso crema en tres tandas, utilizando movimientos envolventes para conservar todo el aire. Volcar la preparación en un molde forrado con papel manteca.