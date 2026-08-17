Cheesecake japonés: una receta sencilla y super esponjosa, lista en pocos pasos
Los secretos de cocina para lograr la textura esponjosa del cheesecake japonés radican en incorporar claras batidas y una cocción lenta y pareja.
El cheesecake japonés es famoso por su textura increíblemente suave, aireada y esponjosa, casi como una nube. Esta es una de las recetas ideales para quienes buscan una torta delicada, con un sabor equilibrado a queso crema y una miga liviana que se diferencia de los cheesecakes tradicionales.
El secreto está en incorporar las claras batidas y cocinar la preparación lentamente para conseguir esa textura característica. Dentro de la cocina japonesa, este postre se convirtió en un clásico internacional y es perfecto para acompañar con frutas frescas, azúcar impalpable o simplemente disfrutarlo solo. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 250 g de queso crema
- 50 g de manteca
- 100 ml de leche
- 6 huevos
- 100 g de azúcar
- 60 g de harina 0000
- 20 g de fécula de maíz
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón
- 1 pizca de sal
- Azúcar impalpable para decorar (opcional)
- Precalentar el horno a 160 °C. Separar las yemas de las claras. En una cacerola a baño María, calentar el queso crema, la manteca y la leche, mezclando hasta obtener una preparación lisa. Retirar del fuego y dejar entibiar.
- Incorporar las yemas, la esencia de vainilla y la ralladura de limón. Tamizar la harina y la fécula de maíz sobre la preparación y mezclar hasta eliminar todos los grumos.
- Batir las claras con una pizca de sal. Cuando comiencen a espumar, incorporar el azúcar de a poco y continuar batiendo hasta obtener un merengue firme pero todavía brillante.
- Incorporar el merengue a la mezcla de queso crema en tres tandas, utilizando movimientos envolventes para conservar todo el aire. Volcar la preparación en un molde forrado con papel manteca.
- Colocar el molde dentro de una fuente con agua caliente y cocinar a baño María durante aproximadamente 55 a 60 minutos. Apagar el horno y dejar reposar el cheesecake en el interior durante 15 minutos con la puerta entreabierta. Retirar, dejar enfriar y servir el cheesecake japonés solo o espolvoreado con azúcar impalpable.