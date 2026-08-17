Plantaron 60 millones de árboles en el desierto de China y ahora absorben el carbono más rápido

Un estudio internacional liderado por la Universidad de Pekín reveló que los árboles plantados artificialmente en el desierto chino crecen y absorben carbono a una velocidad mayor que los ejemplares naturales.

China plantó más de 60 millones de árboles en zonas desérticas para detener las frecuentes y asfixiantes tormentas de arena, además de proteger las tierras agrícolas de la desertificación. Sorprendentemente, estos ejemplares no solo crecieron en óptimas condiciones, sino que ahora absorben una cantidad masiva de carbono de la atmósfera.

Un análisis internacional liderado por la Universidad de Pekín reveló un fenómeno sin precedentes: el equipo descubrió que los árboles sembrados de forma artificial crecen a una velocidad sensiblemente mayor que los ejemplares naturales. Este hallazgo posiciona a las reforestaciones masivas como una estrategia global clave para combatir el cambio climático.

Si bien las plantaciones de árboles representan una herramienta de alto impacto a corto plazo para capturar gases de efecto invernadero, los investigadores enfatizan que los ecosistemas boscosos naturales conservan una capacidad de equilibrio estructural completamente insustituible para el planeta Tierra.

El desierto en China que aumenta las esperanzas para cuidar el medio ambiente. Shutterstock Por qué funcionan los árboles plantados en China Parte de la acelerada ventaja de los bosques artificiales se explica porque son ecosistemas jóvenes que atraviesan su fase de máximo desarrollo. Además, se utilizan especies de rápido crecimiento que reciben cuidados intensivos, donde la intensa competencia por recursos esenciales como la luz, el agua y los nutrientes dispara la absorción de CO2.