Receta de masa de hojaldre rápida y fácil para unas masitas deliciosa

Pasos

Colocá la harina y la sal en un bowl. Agregá la manteca bien fría cortada en cubitos y mezclá apenas, dejando algunos trozos de manteca visibles.

Incorporá el agua helada y el jugo de limón. Uní la masa sin amasar demasiado.

Formá un rectángulo, envolvelo y llevá a la heladera durante 15 minutos.

Estirá la masa formando un rectángulo y doblala en tres partes. Girala 90 grados, volvé a estirar y repetí el pliegue. Llevá nuevamente a la heladera durante 15 minutos.

Estirá la masa hasta obtener aproximadamente 4 mm de espesor y cortala en rectángulos de tamaño similar.

Acomodá los rectángulos sobre una placa con papel manteca.

El gran secreto de esta receta es espolvorear el azúcar justo antes de hornear y presionarlo suavemente sobre la superficie para que se adhiera. Al cocinarse, se derrite y forma una cubierta crocante y ligeramente caramelizada.

Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los rectángulos estén bien dorados y el azúcar se haya caramelizado.