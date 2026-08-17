Receta de masa de hojaldre rápida y fácil para unas masitas deliciosa
Con pocos ingredientes y pasos sencillos, esta masa de hojaldre casera permite crear masitas dulces y caramelizadas perfectas para cualquier ocasión.
Estas masitas de hojaldre rápida es una de esas recetas fáciles crocantes sin complicarte con técnicas de pastelería demasiado elaboradas. Se corta en rectángulos, se espolvorea con azúcar y va directo al horno para conseguir unas capas doradas, crocantes y caramelizadas. ¡Manos a la obra!
El secreto de la cocina está en mantener la manteca bien fría y espolvorear el azúcar justo antes de hornear, para que se adhiera a la superficie de las masitas de hojaldre y forme una cubierta ligeramente caramelizada.
FICHA
Tiempo de cocción
15 minutos
Tiempo de pasos
20 minutos y 30 minutos de frío
Tiempo total de preparación
1 hora 5 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 250 gr de harina 0000
- 200 gr de manteca bien fría
- 120 ml de agua helada
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de jugo de limón
- 3 cucharadas de azúcar
Pasos
- Colocá la harina y la sal en un bowl. Agregá la manteca bien fría cortada en cubitos y mezclá apenas, dejando algunos trozos de manteca visibles.
- Incorporá el agua helada y el jugo de limón. Uní la masa sin amasar demasiado.
- Formá un rectángulo, envolvelo y llevá a la heladera durante 15 minutos.
- Estirá la masa formando un rectángulo y doblala en tres partes. Girala 90 grados, volvé a estirar y repetí el pliegue. Llevá nuevamente a la heladera durante 15 minutos.
- Estirá la masa hasta obtener aproximadamente 4 mm de espesor y cortala en rectángulos de tamaño similar.
- Acomodá los rectángulos sobre una placa con papel manteca.
- El gran secreto de esta receta es espolvorear el azúcar justo antes de hornear y presionarlo suavemente sobre la superficie para que se adhiera. Al cocinarse, se derrite y forma una cubierta crocante y ligeramente caramelizada.
- Llevá a horno precalentado a 200 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que los rectángulos estén bien dorados y el azúcar se haya caramelizado.
- Dejá enfriar sobre una rejilla antes de servir para que terminen de ponerse crocantes.