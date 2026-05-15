Prepará esta receta imbatible de palmeritas de hojaldre caseras ¡las mejores!
Receta de palmeritas de hojaldre caseras, con masa hecha desde cero, crocantes y caramelizadas, ideales para la merienda.
Esta receta de palmeritas de hojaldre caseras es ideal para quienes quieren lograr facturas crocantes desde cero. Preparar la masa de hojaldre en casa permite un resultado más artesanal, con capas aireadas y un sabor único. Es una delicia rendidora y perfecta para acompañar el mate. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
30 minutos
Cantidad de pasos
10 minutos
Tiempo total de preparación
50 minutos
Modo de cocción
Horno
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Pastelería
Ingredientes
- Harina de trigo — 500 gramos
- Agua fría — 250 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Manteca fría — 300 gramos
- Azúcar — 200 gramos
Pasos
- Mezclar la harina de trigo, el agua fría y la sal hasta formar una masa básica.
- Estirar la masa y colocar la manteca fría en el centro.
- Cerrar la masa envolviendo la manteca y estirar con palo.
- Realizar pliegues (vueltas) y llevar a frío durante 20 minutos. Repetir este proceso al menos 3 veces.
- Estirar la masa final y espolvorear con azúcar.
- Cortar en rodajas y colocar en una placa para horno.
- Espolvorear más azúcar por encima.