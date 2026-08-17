Ñoquis de espinaca, perfectos para sumar a tu dieta ¡listos con 6 ingredientes!

Pasos

Lavar la espinaca y cocinarla durante unos minutos hasta que reduzca. Escurrirla muy bien, presionando para eliminar todo el exceso de agua, y picarla finamente.

Colocar la ricota en un bowl y agregar la espinaca, el huevo, el queso parmesano y la nuez moscada. Condimentar con sal y pimienta y mezclar hasta integrar.

Incorporar la harina de a poco, mezclando hasta conseguir una masa tierna que pueda manipularse sin que se pegue demasiado en las manos. Evitar amasar en exceso para que los ñoquis queden livianos.

Dividir la masa en porciones y formar rollitos sobre una superficie ligeramente enharinada. Cortar pequeños bocados y, si se desea, pasarlos por un tenedor o una tablita para darles la forma tradicional.