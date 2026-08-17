Ñoquis de espinaca, perfectos para sumar a tu dieta ¡listos con 6 ingredientes!
Esta es una de las recetas ideales para incorporar vegetales a las comidas de una manera sencilla, con una masa tierna que combina muy bien con distintas salsas.
Los ñoquis de espinaca son una alternativa casera, suave y sabrosa para variar los clásicos ñoquis de papa. Esta es una de las recetas ideales para incorporar vegetales a las comidas de una manera sencilla, con una masa tierna que combina muy bien con distintas salsas.
Con solo seis ingredientes principales, los ñoquis de espinaca se preparan sin demasiadas complicaciones y pueden acompañarse con salsa de tomate, crema, manteca o simplemente queso rallado. Dentro de la cocina casera, son una opción rendidora para toda la familia. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
10 minutos
Tiempo de pasos
25 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Fácil
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 300 g de espinaca fresca
- 500 g de ricota
- 1 huevo
- 150 g de harina 0000
- 50 g de queso parmesano rallado
- ½ cucharadita de nuez moscada
- Sal y pimienta a gusto
Pasos
- Lavar la espinaca y cocinarla durante unos minutos hasta que reduzca. Escurrirla muy bien, presionando para eliminar todo el exceso de agua, y picarla finamente.
- Colocar la ricota en un bowl y agregar la espinaca, el huevo, el queso parmesano y la nuez moscada. Condimentar con sal y pimienta y mezclar hasta integrar.
- Incorporar la harina de a poco, mezclando hasta conseguir una masa tierna que pueda manipularse sin que se pegue demasiado en las manos. Evitar amasar en exceso para que los ñoquis queden livianos.
- Dividir la masa en porciones y formar rollitos sobre una superficie ligeramente enharinada. Cortar pequeños bocados y, si se desea, pasarlos por un tenedor o una tablita para darles la forma tradicional.
- Cocinar los ñoquis de espinaca en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, esperar unos segundos y retirarlos con una espumadera. Servir inmediatamente con la salsa elegida y abundante queso rallado.