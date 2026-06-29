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¡Ñoquis perfectos! Consejo de los mejores chef italianos para lucirte esta 29

La tradicional celebración de los ñoquis del 29, más que una comida, es un ritual familiar argentino que promete prosperidad y abundancia.

Candela Spann

Ñoquis caseros: cuando las recetas de cocina se convierten en tradición

Ñoquis caseros: cuando las recetas de cocina se convierten en tradición

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Los ñoquis del 29 son una de las recetas con más tradición en la mesa argentina. Cada día 29, familias y amigos se reúnen para compartir este clásico acompañado de una buena salsa y la infaltable costumbre de colocar dinero debajo del plato como símbolo de prosperidad y abundancia para el mes que comienza. ¡Manos a la obra!

Dentro de la cocina argentina, preparar ñoquis el 29 es mucho más que cocinar: es mantener viva una tradición que pasó de generación en generación. Siguiendo el paso a paso lograrás unos ñoquis caseros suaves, livianos y perfectos para celebrar esta costumbre con todo su sabor.

FICHA

Tiempo de cocción
5 minutos
Cantidad de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
35 minutos
Modo de cocción
Hervido
Dificultad
Intermedia
Tipo de cocina
Argentina

Ingredientes

  • 1 kg de papas 1 kg de papas
  • 250 gr de harina 0000 250 gr de harina 0000
  • 1 huevo 1 huevo
  • 50 gr de queso rallado 50 gr de queso rallado
  • Sal a gusto Sal a gusto
  • Pimienta a gusto Pimienta a gusto
  • Nuez moscada a gusto Nuez moscada a gusto
Pasos
  • Herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelalas aún calientes y hacé un puré sin grumos.
  • Dejá entibiar el puré y agregá el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
  • Incorporá la harina de a poco hasta obtener una masa suave, sin trabajarla demasiado.
  • Formá cilindros, cortá pequeños trozos y pasalos por un tenedor o una tablita para darles su forma característica.
  • Cociná los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, retiralos con una espumadera.
  • Servilos inmediatamente con la salsa de tu preferencia y, si seguís la tradición, colocá un billete debajo del plato para atraer la prosperidad.

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