¡Ñoquis perfectos! Consejo de los mejores chef italianos para lucirte esta 29
La tradicional celebración de los ñoquis del 29, más que una comida, es un ritual familiar argentino que promete prosperidad y abundancia.
Los ñoquis del 29 son una de las recetas con más tradición en la mesa argentina. Cada día 29, familias y amigos se reúnen para compartir este clásico acompañado de una buena salsa y la infaltable costumbre de colocar dinero debajo del plato como símbolo de prosperidad y abundancia para el mes que comienza. ¡Manos a la obra!
Dentro de la cocina argentina, preparar ñoquis el 29 es mucho más que cocinar: es mantener viva una tradición que pasó de generación en generación. Siguiendo el paso a paso lograrás unos ñoquis caseros suaves, livianos y perfectos para celebrar esta costumbre con todo su sabor.
FICHA
Ingredientes
- 1 kg de papas
- 250 gr de harina 0000
- 1 huevo
- 50 gr de queso rallado
- Sal a gusto
- Pimienta a gusto
- Nuez moscada a gusto
- Herví las papas con cáscara hasta que estén tiernas. Pelalas aún calientes y hacé un puré sin grumos.
- Dejá entibiar el puré y agregá el huevo, el queso rallado, la sal, la pimienta y la nuez moscada.
- Incorporá la harina de a poco hasta obtener una masa suave, sin trabajarla demasiado.
- Formá cilindros, cortá pequeños trozos y pasalos por un tenedor o una tablita para darles su forma característica.
- Cociná los ñoquis en abundante agua hirviendo con sal. Cuando suban a la superficie, retiralos con una espumadera.
- Servilos inmediatamente con la salsa de tu preferencia y, si seguís la tradición, colocá un billete debajo del plato para atraer la prosperidad.