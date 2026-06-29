¡Ñoquis perfectos! Consejo de los mejores chef italianos para lucirte esta 29

Los ñoquis del 29 son una de las recetas con más tradición en la mesa argentina. Cada día 29, familias y amigos se reúnen para compartir este clásico acompañado de una buena salsa y la infaltable costumbre de colocar dinero debajo del plato como símbolo de prosperidad y abundancia para el mes que comienza. ¡Manos a la obra!