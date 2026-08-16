Aprende a hacer turrón alemán casero con esta receta paso a paso
Conocé la sencilla receta del turrón alemán, un dulce que se puede disfrutar en su versión crocante o masticable según la preparación.
El turrón alemán consiste en una mezcla de avena, cacao, manteca y azúcar que se cocina en una olla, se extiende en una placa, y al enfriar queda como una tableta crocante y exquisita. Lo mejor es que su receta no necesita horno, solo necesitás una olla, una espátula de madera y paciencia para esperar a que se enfríe. Si te queda grueso, queda masticable; si te queda fino, queda crocante, por lo que ambas versiones son válidas depende de lo que prefieras. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 placa de 20x20 cm, aprox. 20 porciones)
- 400 gramos avena
- 200 gramos manteca
- 200 gramos azúcar
- 200 gramos cacao
- 3 paquetes galletas de agua
- 250 ml leche
- 4 cucharadas dulce de leche
- Esencia de vainilla a gusto
Paso a paso de la receta
- El primer paso para preparar el turrón de avena casero es derretir la mantequilla al baño María. Este método es infalible para evitar que se queme. Para ello, colocá una olla grande con agua y, en su interior, un bowl de vidrio más pequeño con la manteca. Llevá el agua a ebullición hasta que la manteca se derrita por completo. Luego, agregá la leche y dejá que ambos líquidos se integren. Bajá la temperatura a fuego medio.
- En un recipiente aparte, mezclá todos los ingredientes secos: la avena, el azúcar y el cacao. Una vez que los líquidos estén bien fundidos, añadí los secos con la ayuda de una espátula o cuchara de madera. Por último, incorporá la esencia de vainilla y el dulce de leche. La avena extrafina y de cocción rápida es ideal para esta receta, ya que ahorra tiempo. Recordá que el baño María puede extender un poco los tiempos de cocción.
- Seguí removiendo todos los ingredientes y cociná durante aproximadamente 20 minutos, hasta que la avena se integre por completo con la mezcla y obtengas una crema uniforme y homogénea. La textura debe ser cremosa. Luego, elegí una fuente y, si querés, cubrila con film transparente para facilitar el desmoldado (podés dejarla así también).
- Ahora, armá el turrón. Colocá una base de galletas de agua en la fuente, ubicándolas una al lado de la otra. Cubrilas con una capa de la crema de avena y chocolate. Repetí el procedimiento: otra capa de galletas y otra de crema, hasta terminar con todas las capas.
- Finalmente, llevá la fuente a la heladera y dejá que el turrón se endurezca durante al menos una hora. Pasado ese tiempo, verificá que haya alcanzado la consistencia deseada antes de desmoldar y cortar.