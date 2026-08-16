Aprende a hacer turrón alemán casero con esta receta paso a paso

El turrón alemán consiste en una mezcla de avena, cacao, manteca y azúcar que se cocina en una olla, se extiende en una placa, y al enfriar queda como una tableta crocante y exquisita. Lo mejor es que su receta no necesita horno, solo necesitás una olla, una espátula de madera y paciencia para esperar a que se enfríe. Si te queda grueso, queda masticable; si te queda fino, queda crocante, por lo que ambas versiones son válidas depende de lo que prefieras. ¡Manos a la obra!