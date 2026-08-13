Bizcochuelo de vainilla: la receta clásica que todos amamos
Prepará un rico bizcochuelo de vainilla en casa con esta receta paso a paso fácil de seguir y sorprendé a tu familia.
El bizcochuelo es la base de las tortas de cumpleaños, el acompañamiento del mate de la tarde o el postre que se come con dulce de leche cuando no hay nada más. Esta receta es la clásica, y no necesitás batidora eléctrica aunque, si la tenés, el trabajo se hace en 5 minutos.
Hornealo en un molde enmantecado y enharinado, no lo abras antes de los 30 minutos porque se baja, y dejalo enfriar boca abajo para que no se hunda el centro. Servilo solo, con azúcar impalpable o cortalo por la mitad y untale dulce de leche y crema. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (1 bizcochuelo de 24 cm)
- 4 huevos a temperatura ambiente
- 200 gramos de azúcar
- 200 gramos de harina 0000
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1 limón (opcional)
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C. Enmantecá y enhariná un molde redondo de 24 cm. Si querés, forrá el fondo con papel manteca para asegurar el desmoldado.
- En un bowl grande, combiná los huevos con el azúcar. Batí con batidora eléctrica a velocidad alta por 8-10 minutos, o con batidor de alambre por 15-20 minutos, hasta que la mezcla triplique su volumen, se ponga pálida, espesa y cremosa. Cuando levantés el batidor, la masa debe caer en cintas que se mantienen unos segundos sobre la superficie antes de desaparecer. Este es el punto exacto: si no llegás acá, el bizcochuelo no sube.
- Incorporá la vainilla y la ralladura de limón. Mezclá un par de vueltas apenas.
- Tamizá la harina con el polvo de hornear sobre la mezcla de huevos. Con una espátula, mezclá con movimientos envolventes y suaves, desde el fondo hacia arriba, girando el bowl. No batás, porque el aire es lo único que hace que el bizcochuelo sea esponjoso. Mezclá hasta que no queden grumos de harina visibles, pero no un segundo más.
- Verté la masa en el molde preparado. Alisá la superficie suavemente. Horneá por 30-35 minutos. No abras el horno antes de los 30 minutos: el cambio de temperatura lo baja. Está listo cuando al pinchar el centro con un palillo, este sale limpio.
- Sacá del horno y dejá reposar 5 minutos en el molde. Desmoldá sobre una rejilla y dejá enfriar completamente. Si querés que quede bien plano por arriba, voltealo boca abajo sobre la rejilla mientras se enfría. ¡Y listo!