La receta infalible para hacer panqueques con dulce de leche

Estos panqueques son la receta perfecta de los que aman lo dulce y de los que no tienen ganas de cocinar nada complicado. Se baten en 2 minutos, se cocinan en 1 minuto por lado, y se comen enrollados en dulce de leche. La masa es la misma de siempre: con huevo, leche, harina, y un toque de azúcar para que sepan dulces de verdad. Servilos calientes, con dulce de leche untado generosamente, y enrollados. ¡Manos a la obra!