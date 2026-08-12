La receta infalible para hacer panqueques con dulce de leche
Descubrí la forma infalible de preparar unos ricos panqueques con esta receta paso a paso fácil de seguir.
Estos panqueques son la receta perfecta de los que aman lo dulce y de los que no tienen ganas de cocinar nada complicado. Se baten en 2 minutos, se cocinan en 1 minuto por lado, y se comen enrollados en dulce de leche. La masa es la misma de siempre: con huevo, leche, harina, y un toque de azúcar para que sepan dulces de verdad. Servilos calientes, con dulce de leche untado generosamente, y enrollados. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (8-10 panqueques)
- 1 huevo
- 1 taza de leche (250 ml)
- 1 taza de harina 0000 (125 gramos)
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- Dulce de leche para rellenar
- Manteca para cocinar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, batí el huevo con el azúcar hasta que se disuelva. Agregá la leche, la vainilla y la sal. Incorporá la harina de una sola vez y batí con un tenedor o batidor de alambre hasta que no queden grumos. La masa debe quedar líquida, del grosor de la crema.
- Poné una sartén antiadherente de 20-22 cm a fuego medio-alto. Cuando esté bien caliente, untá con un pedacito de manteca y esparcí con un papel de cocina.
- Verté un cucharón de masa en el centro e incliná la sartén en círculos para cubrir el fondo en una capa fina. Cociná 45-60 segundos hasta que se formen burbujas en la superficie y los bordes se despeguen solos. Dá vuelta con una espátula y cociná 30 segundos más. Sacá y repetí con el resto de la masa.
- Untá dulce de leche generosamente sobre cada panqueque caliente, doblalo en cuatro o enrollalo, y serví de inmediato. Si hacés varios, apilalos en un plato y tapalos con un repasador para que no se enfríen. ¡Y listo!