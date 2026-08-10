Prepará un delicioso merengue con esta receta fácil

Los merenguitos tienen la receta más simple que existe, porque se preparan con claras de huevo, azúcar y... tiempo. Se hornean a fuego bajo hasta que quedan crocantes por fuera y aireados por dentro, con un centro que se deshace en la lengua antes de que puedas masticar. Hornealos por 90 minutos, apagá el horno, y dejalos adentro hasta que se enfríen completamente. ¡Manos a la obra!