Prepará un delicioso merengue con esta receta fácil
Conocé la receta para elaborar en casa unos merenguitos perfectos. ¡Solo necesitarás clara de huevo y azúcar!
Los merenguitos tienen la receta más simple que existe, porque se preparan con claras de huevo, azúcar y... tiempo. Se hornean a fuego bajo hasta que quedan crocantes por fuera y aireados por dentro, con un centro que se deshace en la lengua antes de que puedas masticar. Hornealos por 90 minutos, apagá el horno, y dejalos adentro hasta que se enfríen completamente. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (20 suspiros aproximadamente)
- 3 claras de huevo (a temperatura ambiente)
- 200 gramos de azúcar
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de jugo de limón (o 1/4 cucharadita de cremor tártaro)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso de la receta
- Separá las claras de las yemas con cuidado de que no caiga ni una gota de yema: una sola gota de grasa impide que las claras monten. Las claras deben estar a temperatura ambiente: si están frías, tardan más en subir.
- En un bowl limpio y seco, poné las claras con la pizca de sal. Batí con batidora eléctrica a velocidad media hasta que empiecen a espumar y formar burbujas pequeñas.
- Cuando las claras estén blancas y espumosas, empezá a agregar el azúcar de a cucharadas, una por vez, sin dejar de batir. Esperá que se disuelva cada cucharada antes de agregar la siguiente. Este paso es clave porque, si agregás todo el azúcar de una vez, el merengue queda granuloso y se baja. Tarda unos 5-8 minutos.
- Cuando hayas agregado todo el azúcar y el merengue forme picos firmes y brillantes, agregá el jugo de limón (o el cremor tártaro) y la vainilla. Batí 1 minuto más para integrar. El merengue debe ser brillante, firme, y al levantar el batidor el pico debe mantenerse derecho sin caer. Si frota el merengue entre los dedos y sentís granitos de azúcar, seguí batiendo hasta que se disuelva todo.
- Forrá una placa con papel manteca. Cargá el merengue en una manga pastelera con boquilla rizada grande, o usá dos cucharas: con una tomá porciones de merengue y con la otra dale forma de pico. Hacé montoncitos de 4-5 cm de diámetro en la placa, dejando 3 cm entre cada uno.
- Precalentá el horno a 100°C. Meté la placa y horneá por 90 minutos. No abras el horno ni una sola vez durante la cocción. El merengue no debe dorarse: debe quedar blanco puro.
- Apagá el horno y dejá los suspiros adentro hasta que se enfríen completamente, mínimo 1 hora. El calor residual termina de secar el centro sin agrietarlos.
- Sacá con cuidado del papel manteca. Serví solos, con dulce de leche, o usalos para decorar.