Manzana al horno: una receta sencilla para un postre delicioso

Esta receta es lo más simple y más reconfortante que existe y consiste en una manzana, un poco de azúcar, un toque de canela, y el horno que hace todo el trabajo. El resultado es una manzana tierna, con un centro que se puede comer con cuchara como si fuera un puré caliente.

El truco está en no pelar la manzana porque la cáscara se ablanda en el horno y mantiene la forma, evitando que la fruta se desarme en puré; el otro truco es un chorrito de jugo de limón encima antes de hornear ya que evita que se oxide y le da un toque de acidez que corta la dulzura. Ahora sí, ¡manos a la obra!