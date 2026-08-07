Manzana al horno: una receta sencilla para un postre delicioso
Con ingredientes básicos y unos sencillos pasos, podrás preparar un postre delicioso y saludable con esta receta.
Esta receta es lo más simple y más reconfortante que existe y consiste en una manzana, un poco de azúcar, un toque de canela, y el horno que hace todo el trabajo. El resultado es una manzana tierna, con un centro que se puede comer con cuchara como si fuera un puré caliente.
El truco está en no pelar la manzana porque la cáscara se ablanda en el horno y mantiene la forma, evitando que la fruta se desarme en puré; el otro truco es un chorrito de jugo de limón encima antes de hornear ya que evita que se oxide y le da un toque de acidez que corta la dulzura. Ahora sí, ¡manos a la obra!
Ingredientes (4 manzanas)
- 4 manzanas rojas
- 4 cucharadas de azúcar moreno (o blanca)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cucharada de manteca
- Jugo de 1/2 limón
- Opcional: pasas de uva, nueces picadas, o dulce de leche para servir
Paso a paso de la receta
- Precalentá el horno a 180°C.
- Lavá bien las manzanas y secalas. Cortales la parte de arriba, como si les sacaras una tapita de 2 cm. Con un cuchillo o una cuchara de melón, sacá el corazón y las semillas de cada manzana, formando un hueco en el centro sin llegar hasta el fondo. La manzana queda como un bowl.
- En un bowl chico, mezclá el azúcar con la canela. Poné 1/4 de la mezcla dentro del hueco de cada manzana. Agregá una nuez de manteca encima del azúcar. Si querés, agregá unas pasas de uva o nueces picadas dentro del hueco.
- Colocá las manzanas en una fuente para horno. Verté un chorrito de jugo de limón sobre cada una. Horneá por 30-40 minutos, dependiendo del tamaño de las manzanas. Están listas cuando al pincharlas con un cuchillo entran sin resistencia y la cáscara está arrugada.
- Sacá del horno y dejá reposar 2 minutos. Serví calientes en platos individuales, con el jugo caramelizado que quedó en la fuente vertido encima. ¡Y listo!