Cómo hacer el calzone de Claudia Villafañe: ingredientes y receta paso a paso

Claudia Villafañe volvió a demostrar que se siente cómoda entre masas y hornallas. La empresaria compartió su manera de preparar un calzone casero, pero reemplazó los rellenos tradicionales por una combinación abundante de vegetales, pesto, aceitunas y mozzarella.

La receta fue presentada durante su participación en "La cocina rebelde", el programa de ElTrece conducido por los chefs Jimena Monteverde y Coco Carreño , junto con la nutricionista Romina Pereiro .

“Me gusta amasar”, reconoció Villafañe mientras preparaba la masa desde cero. Su propuesta conserva la forma clásica del calzone italiano -una masa doblada sobre sí misma, semejante a una gran empanada- y le suma zucchini, berenjena, zanahoria y cebolla.

Pereiro destacó la variedad de colores presentes en el relleno y explicó que esa combinación permite incorporar diferentes antioxidantes en una misma preparación.

500 gramos de harina 0000.

20 gramos de levadura fresca.

250 centímetros cúbicos de agua tibia.

Un chorrito de aceite de oliva.

Sal a gusto.

Para el relleno:

Zucchini.

Zanahoria.

Berenjena.

Cebolla.

Pesto de albahaca.

Aceitunas.

Mozzarella.

Las cantidades de los vegetales pueden adaptarse al tamaño y al número de calzones que se desee preparar. También es posible modificar las proporciones según las verduras disponibles en casa.

Cómo preparar la masa

Colocar la harina en un recipiente amplio y sumar la sal. En otro recipiente, disolver la levadura fresca en el agua tibia. La temperatura es importante: si el agua está demasiado caliente, puede impedir que la levadura actúe correctamente.

Incorporar el líquido poco a poco sobre la harina mientras se mezclan los ingredientes. Agregar un chorrito de aceite de oliva y continuar trabajando hasta obtener una masa uniforme.

Pasar la preparación a una mesada enharinada y amasar durante aproximadamente diez minutos. El bollo debe quedar liso, elástico y fácil de manipular. Si se pega demasiado, puede añadirse un poco más de harina, procurando no excederse para evitar una masa seca.

Colocar el bollo en un recipiente limpio, cubrirlo y dejarlo descansar en un lugar templado durante cerca de una hora o hasta que duplique su volumen.

Imagen: Print de "La cocina rebelde", el programa de ElTrece.

Cómo hacer el relleno de vegetales

Mientras la masa leva, lavar el zucchini, la zanahoria y la berenjena. Cortar todas las verduras en trozos pequeños o tiras finas y picar la cebolla. Mantener un tamaño similar ayudará a conseguir una cocción pareja.

Calentar una sartén con una pequeña cantidad de aceite de oliva y cocinar primero la cebolla. Cuando comience a transparentarse, incorporar la zanahoria, la berenjena y el zucchini.

Saltear a fuego medio hasta que los vegetales estén tiernos, pero todavía conserven su forma. Retirar la sartén del fuego y dejar enfriar el relleno antes de colocarlo sobre la masa. Este paso evita que el calor y la humedad dificulten el armado.

Armado y cocción del calzone

Una vez que la masa haya levado, dividirla en porciones. Estirar cada una hasta formar un disco de grosor parejo: debe ser lo suficientemente fino para cocinarse bien, pero no tanto como para romperse al cerrarlo.

Distribuir los vegetales sobre una de las mitades, dejando libre el borde. Agregar pesto de albahaca, aceitunas cortadas y mozzarella. Doblar la masa sobre el relleno y presionar los extremos con los dedos. También se puede realizar un repulgue o utilizar un tenedor para asegurar el cierre.

Colocar los calzones en una placa ligeramente aceitada o cubierta con papel para horno. Cocinar entre 20 y 30 minutos en un horno precalentado a una temperatura de entre 200 y 220 grados.

Estarán listos cuando la superficie se vea firme y dorada. Al retirarlos, conviene esperar algunos minutos antes de cortarlos: el breve reposo permite que el queso y los jugos del relleno se asienten.