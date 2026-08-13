Limpieza: la receta casera para quitar el moho de las juntas de los azulejos

Con simples ingredientes que se consiguen en casa se puede hacer una limpieza profunda de los azulejos del baño.

La suciedad en los azulejos del baño es un problema recurrente. Debido a la humedad del ambiente, el moho se va a acumulando en las juntas y comienza a ser algo desagradable. Por suerte, existe una receta casera con ingredientes fáciles de conseguir para una limpieza profunda.

Para preparar esta mezcla se necesitan pocos ingredientes y elementos que suelen estar en cualquier alacena: bicarbonato de sodio y agua oxigenada.

Cómo preparar la receta casera Los ingredientes necesarios son:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharada de agua oxigenada.

Unas gotas de detergente para platos.

Un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño. Para comenzar, hay que colocar el bicarbonato en un recipiente y agregar el agua oxigenada de a poco hasta formar una pasta. Luego se incorporan unas gotas de detergente y se mezcla hasta obtener una preparación homogénea.

Una limpieza que no falla. Fuente: IA Gemini. Paso a paso para quitar el moho de los azulejos Posteriormente a crear esta mezcla, vamos a aplicarla a los azulejos donde se encuentre el moho. Es importante cubrir bien las zonas afectadas y dejar actuar durante unos minutos. Luego, se pasa un cepillo y finalmente, se retira con un paño humedo.