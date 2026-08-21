¿Fan del arroz con leche? Probá esta exquista receta con un toque crujiente
La receta de arroz con leche más tradicional se reinventa con una capa de caramelo crocante que contrasta con su interior cremoso. ¡Probalo!
Esta es la receta del arroz con leche de toda la vida, pero con un final distinto, ya que lleva una capa de azúcar que se quema bajo el grill hasta formar una capa crocante que se rompe con la cuchara. Abajo, el arroz queda súper cremoso, perfumado con canela y limón. Se hace en una sola olla, después se lleva a la heladera y, justo antes de comer, se gratina. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (2 porciones generosas o 4 pequeñas)
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1 taza (200 g) de arroz de grano redondo
4 tazas (1 litro) de leche entera (o 3 de leche + 1 de crema de leche, para más cremosidad)
½ taza (100 g) de azúcar
1 rama de canela
1 cáscara de limón (solo la parte amarilla)
1 pizca de sal
2 yemas de huevo (opcional, para más cremosidad, pero recomendado)
Para la capa quemada: 2 cucharadas de azúcar extra
Paso a paso de la receta
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En una olla mediana, poné la leche, el arroz, la canela, la cáscara de limón, la sal y el azúcar. Llevá a fuego medio y revolvé de vez en cuando para que no se pegue. Cuando empiece a hervir, bajá el fuego al mínimo y cociná 35-40 minutos, revolviendo cada tanto y más seguido hacia el final. Vas a ver que el arroz se va hinchando y la leche se espesa hasta quedar como una crema.
Apagá el fuego, sacá la rama de canela y la cáscara de limón. Si usás yemas, batilas un poco en un bowl y agregales un cucharón de la mezcla caliente para atemperarlas, después volcá todo a la olla y mezclá bien. El arroz debe quedar cremoso y algo líquido porque al enfriarse espesa más.
Repartí el arroz en cazuelitas individuales aptas para horno o en una fuente amplia y poco profunda (así la capa quemada cubre toda la superficie). Dejá enfriar a temperatura ambiente y después llevá a la heladera por al menos 2 horas (mejor 4 o de un día para otro). Tiene que estar bien frío para que al quemar el azúcar, el contraste sea perfecto.
Justo antes de servir, espolvoreá una capa fina y pareja de azúcar por encima de cada porción (unas 2 cucharadas por cazuela). Llevá al horno con función grill (o broiler) a máxima potencia, con la rejilla bien cerca de la resistencia, hasta que el azúcar se derrita y se caramelice (1 a 3 minutos, vigilando porque se quema rápido).
Dejá reposar 1 minuto para que el caramelo se endurezca. ¡Y listo!