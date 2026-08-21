¿Fan del arroz con leche? Probá esta exquista receta con un toque crujiente

4 tazas (1 litro) de leche entera (o 3 de leche + 1 de crema de leche, para más cremosidad)

En una olla mediana, poné la leche, el arroz, la canela, la cáscara de limón, la sal y el azúcar. Llevá a fuego medio y revolvé de vez en cuando para que no se pegue. Cuando empiece a hervir, bajá el fuego al mínimo y cociná 35-40 minutos, revolviendo cada tanto y más seguido hacia el final. Vas a ver que el arroz se va hinchando y la leche se espesa hasta quedar como una crema.

Apagá el fuego, sacá la rama de canela y la cáscara de limón. Si usás yemas, batilas un poco en un bowl y agregales un cucharón de la mezcla caliente para atemperarlas, después volcá todo a la olla y mezclá bien. El arroz debe quedar cremoso y algo líquido porque al enfriarse espesa más.

Repartí el arroz en cazuelitas individuales aptas para horno o en una fuente amplia y poco profunda (así la capa quemada cubre toda la superficie). Dejá enfriar a temperatura ambiente y después llevá a la heladera por al menos 2 horas (mejor 4 o de un día para otro). Tiene que estar bien frío para que al quemar el azúcar, el contraste sea perfecto.

Justo antes de servir, espolvoreá una capa fina y pareja de azúcar por encima de cada porción (unas 2 cucharadas por cazuela). Llevá al horno con función grill (o broiler) a máxima potencia, con la rejilla bien cerca de la resistencia, hasta que el azúcar se derrita y se caramelice (1 a 3 minutos, vigilando porque se quema rápido).