Receta Cazuela de Mondongo: todos los secretos para cocinarla deliciosa
Conocé todos los secretos para preparar una deliciosa cazuela de mondongo, un plato reconfortante ideal para los días fríos.
La cazuela de mondongo es un plato abundante, sabroso y reconfortante, ideal para disfrutar durante los días más fríos. Esta es una de las recetas tradicionales de la cocina casera, donde el mondongo se combina con verduras, legumbres y un caldo bien condimentado para lograr una preparación llena de sabor.
La cocción lenta es clave para conseguir un mondongo tierno y una salsa espesa y aromática. Dentro de la cocina argentina, esta cazuela de mondongo es una opción rendidora y perfecta para compartir en familia. ¡Manos a la obra!
FICHA
Tiempo de cocción
2 horas y 30 minutos
Tiempo de pasos
30 minutos
Tiempo total de preparación
3 horas
Modo de cocción
Cacerola
Dificultad
Media
Tipo de cocina
Casera
Ingredientes
- 1 kg de mondongo limpio
- 200 g de panceta
- 2 chorizos colorados
- 1 cebolla grande
- 1 morrón rojo
- 2 zanahorias
- 2 papas
- 250 g de porotos blancos cocidos
- 400 g de tomate triturado
- 2 dientes de ajo
- 500 ml de caldo de verduras o carne
- 2 cucharadas de aceite
- 1 hoja de laurel
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de ají molido
- Sal y pimienta a gusto
- Perejil fresco picado
Pasos
- Cortar el mondongo en tiras y colocarlo en una olla con abundante agua. Cocinar durante aproximadamente 1 hora y 30 minutos, hasta que esté tierno. Escurrir y reservar.
- En una cacerola grande, calentar el aceite y dorar la panceta cortada en cubos junto con el chorizo colorado en rodajas. Agregar la cebolla, el morrón, la zanahoria y el ajo picados. Cocinar hasta que las verduras estén tiernas.
- Incorporar el mondongo, el tomate triturado, el caldo, el laurel, el pimentón y el ají molido. Condimentar con sal y pimienta y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 40 minutos.
- Agregar las papas cortadas en cubos y los porotos blancos. Continuar la cocción durante 20 a 25 minutos, hasta que las papas estén tiernas y la preparación haya espesado.
- Retirar la hoja de laurel, corregir los condimentos y servir la cazuela de mondongo bien caliente, terminada con perejil fresco picado.