Medialunas de grasa paso por paso ¡iguales a las de la panadería!
Las medialunas de grasa, un clásico de las panaderías, se destacan por su masa hojaldrada y sabor único, a diferencia de las de manteca.
Las medialunas de grasa son un clásico de las panaderías argentinas y una compañía infaltable para el mate, el café o el desayuno del fin de semana. Esta es una de las recetas que requiere algo de paciencia, pero el resultado vale la pena: una masa hojaldrada, dorada y con ese sabor inconfundible que las diferencia de las medialunas de manteca.
Con una masa trabajada en capas y una cocción rápida, las medialunas de grasa quedan crocantes por fuera y tiernas en el interior. Dentro de la cocina argentina, son una preparación tradicional que se disfruta especialmente recién salida del horno. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 500 g de harina 000 (para la masa)
- 250 ml de agua tibia (para la masa)
- 25 g de levadura fresca (para la masa)
- 50 g de azúcar (para la masa)
- 10 g de sal (para la masa)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (para la masa)
- 150 g de grasa vacuna (para el empaste)
- 50 g de harina 000 (para el empaste)
- 1 huevo (para pintar)
- Disolver la levadura en el agua tibia junto con una cucharadita del azúcar. Dejar reposar durante unos minutos. En un bowl colocar la harina, el resto del azúcar, la sal y la esencia de vainilla. Incorporar la levadura y amasar hasta obtener una masa lisa.
- Cubrir la masa y dejarla levar durante aproximadamente 1 hora, hasta que aumente su volumen. Mientras tanto, mezclar la grasa vacuna con los 50 g de harina hasta formar una pasta uniforme.
- Estirar la masa formando un rectángulo. Untar el empaste de manera pareja y realizar un pliegue. Estirar nuevamente con cuidado y repetir el proceso para generar varias capas. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
- Estirar la masa hasta obtener un rectángulo fino y cortar triángulos. Enrollar cada uno desde la base hacia la punta, curvando ligeramente los extremos para darles la forma característica de medialuna. Colocar en una placa y dejar levar nuevamente durante 30 a 40 minutos.
- Pincelar con huevo batido y llevar a horno precalentado a 220 °C durante 12 a 15 minutos, hasta que estén bien doradas. Dejar entibiar y disfrutar las medialunas de grasa recién hechas.