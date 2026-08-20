Cómo limpiar el horno: dos trucos caseros para eliminar la suciedad

Mantener el horno reluciente no tiene por qué ser una tarea ardua. Dos sencillos trucos caseros pueden eliminar la grasa y suciedad acumulada.

La limpieza del horno pueden ser una de las tareas más difíciles del hogar, especialmente cuando se acumulan restos de comida, grasa y suciedad en las paredes. Sin embargo, con ayuda de ingredientes caseros podemos dejarlo como nuevo sin demasiado esfuerzo.

Antes de empezar la limpieza es importante asegurarnos de que el horno esté apagado y frío. Además, conviene retirar las rejillas y bandejas para poder limpiar con mayor facilidad todos los sectores.

Bicarbonato de sodio y agua: los ingredientes clave El truco casero más conocido consiste en preparar una pasta con bicarbonato de sodio y agua. Dos ingredientes fáciles de conseguir y sobretodo, económicos. La mezcla debe quedar lo suficientemente espesa como para poder aplicarla sobre las zonas donde haya grasa o restos de comida adheridos.

Luego, se puede distribuir la pasta por las paredes y la base del horno, evitando las zonas donde se encuentran los elementos eléctricos. Lo ideal es dejar actuar la preparación durante varias horas para que ayude a aflojar la suciedad. Después, hay que retirar la mezcla con un paño húmedo y repetir el procedimiento si todavía quedan restos adheridos.

Di adiós a la grasa adherida en el horno Foto: Shutterstock Vinagre para eliminar los restos de suciedad Otro truco casero consiste en utilizar vinagre blanco para complementar la limpieza. Una vez retirada la mayor parte de la suciedad, se puede humedecer un paño con vinagre y pasarlo por las superficies del horno.