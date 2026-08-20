El escalofriante crimen en Netflix que no te dejará dormir

La historia real que estremece a todos en Netflix: una obsesión sin límites. Desapareció con su bebé recién nacida...

Una amistad de años escondía una obsesión. La película Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard presenta en Netflix un caso impactante que supera cualquier ficción criminal.

Netflix: el oscuro engaño que terminó en tragedia La trama reconstruye los hechos reales ocurridos en 2019 tras la repentina desaparición de una joven madre y su pequeña recién nacida. Ambas esfumaron su rastro de forma misteriosa justo después de regresar a casa desde la escuela de su hijo mayor. La desesperada búsqueda movilizó de inmediato a las autoridades y a los medios de comunicación locales.