El escalofriante crimen en Netflix que no te dejará dormir
La historia real que estremece a todos en Netflix: una obsesión sin límites. Desapareció con su bebé recién nacida...
Una amistad de años escondía una obsesión. La película Bebé robado: El asesinato de Heidi Broussard presenta en Netflix un caso impactante que supera cualquier ficción criminal.
Netflix: el oscuro engaño que terminó en tragedia
La trama reconstruye los hechos reales ocurridos en 2019 tras la repentina desaparición de una joven madre y su pequeña recién nacida. Ambas esfumaron su rastro de forma misteriosa justo después de regresar a casa desde la escuela de su hijo mayor. La desesperada búsqueda movilizó de inmediato a las autoridades y a los medios de comunicación locales.
Las pistas iniciales no mostraban señales de fuerza ni violencia en la vivienda familiar. Sin embargo, la investigación tomó un rumbo escalofriante al enfocar la mirada en el entorno más cercano de la víctima. Magen, la mejor amiga de la infancia, había viajado para acompañar a la madre durante el parto.