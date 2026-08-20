Netflix: la película noruega que volvió a ser una de las más vistas

La película noruega se convirtió en una de las más vistas de Netflix gracias a su atrapante trama de suspenso y catástrofe, ideal para los amantes del género.

No siempre lo más visto en Netflix es lo más nuevo. Según FlixPatrol, la plataforma que mide la popularidad y las tendencias de películas y series, La última ola, una película estrenada en 2015, está llevándose todas las miradas en la plataforma de streaming.

El film es ideal para las personas que disfrutan del género de intriga y suspenso, con una historia que mantiene al espectador atento durante toda la película. Ambientada en un pequeño pueblo de Noruega, la trama sigue a un geólogo que detecta movimientos abruptos en las capas geológicas que podrían generar un inminente tsunami.

"Un geólogo noruego descubre que la llegada de un tsunami afectará directamente a un pueblo que no recibirá la advertencia a tiempo. Solo él puede salvarlos", cuenta la sinopsis de la plataforma.

Una película de suspenso y catástrofe La última ola combina elementos del cine de desastres, suspenso e intriga para contar una historia en la que el protagonista debe enfrentarse a una situación extrema. A medida que aumentan las señales de peligro, el ritmo de la película también se vuelve más intenso.

Uno de los principales atractivos del film es justamente la forma en que desarrolla la amenaza. Antes de mostrar la catástrofe, la historia presenta el trabajo del geólogo y las señales que anticipan que algo grave está por suceder. Esto permite construir la tensión de manera progresiva hasta llegar al momento más crítico.