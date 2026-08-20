Receta para darte el gusto: bombones tipo Marroc sin azúcar y con solo 3 ingredientes
Estos bombones tipo Marroc, una receta fácil y sin azúcar, son ideales para darte un gusto sin culpas.
Los bombones tipo Marroc sin azúcar son una de esas recetas irresistibles para los fanáticos del chocolate y la pasta de maní. Con pocos ingredientes y sin azúcar agregada, quedan cremosos, con una textura que se derrite en la boca y ese clásico contraste entre chocolate y maní que los hace adictivos. ¡Manos a la obra!
En la cocina hay un secreto para conseguir la textura característica: agregar un poco de pasta de maní al chocolate derretido. Esto lo vuelve más cremoso y permite que los bombones se corten fácilmente una vez fríos.
FICHA
Tiempo de cocción
Sin cocción
Tiempo de pasos
15 minutos y 2 horas de frío
Tiempo total de preparación
2 horas 15 minutos
Modo de cocción
Sin cocción
Dificultad
Muy fácil
Tipo de cocina
Repostería casera
Ingredientes
- 100 gr de chocolate con leche sin azúcar
- 100 gr de chocolate blanco sin azúcar
- 4 cucharadas de pasta de maní 100% natural
Pasos
- Derretí el chocolate con leche sin azúcar a baño María o en el microondas, en intervalos cortos.
- Mezclá la mitad de la pasta de maní con el chocolate hasta obtener una preparación lisa y cremosa.
- Derretí el chocolate blanco sin azúcar y mezclalo con el resto de la pasta de maní.
- El gran secreto de esta receta es combinar cada chocolate con pasta de maní antes de armar los bombones. Esto aporta la textura cremosa característica de los bombones tipo Marroc.
- En un molde pequeño forrado con papel manteca, colocá primero una capa de chocolate con leche y llevá al freezer durante 10 minutos.
- Agregá encima la capa de chocolate blanco con maní y llevá nuevamente al freezer durante 10 minutos.
- Terminá con otra capa de chocolate con leche y llevá a la heladera durante 2 horas.
- Desmoldá, cortá en cuadrados y disfrutá.