La suculenta de bajo mantenimiento ideal para llenar de flores los espacios vacíos del jardín

Para quienes buscan cubrir grandes extensiones de tierra o sectores complejos del jardín con poco requerimiento hídrico, el Drosanthemum floribundum, popularmente conocido como rocío rosa o drosantemo, se consolida como una alternativa sumamente eficiente. Esta planta suculenta se destaca por su capacidad de extenderse.

La planta posee una alta tolerancia a la escasez de agua, suelos de escasa fertilidad y calores intensos.

Para garantizar una floración densa y un follaje compacto, el drosantemo exige una exposición solar directa prolongada. Aunque tolera sectores con sombra parcial, la escasez de luz directa reduce drásticamente la producción de flores y estira sus tallos.

Por su hábito rastrero y colgante, resulta un recurso paisajístico versátil para cubrir pendientes y muros. Es ideal para macetas y canteros elevados porque sus ramificaciones caen por los bordes generando un vistoso efecto de cascada verde y rosada.

En macetas pequeñas expuestas a veranos extremos, se aconseja vigilar que el recipiente no sobrecaliente excesivamente las raíces.

El único factor crítico para la supervivencia de esta planta es el encharcamiento, ya que sus raíces son susceptibles a pudrirse por exceso de humedad. Su capacidad de retención le permite sobrellevar mejor una sequía prolongada que el anegamiento.

Para su correcto desarrollo, se debe asegurar un suelo con buen drenaje utilizando arena gruesa, o la adición de perlita en los recipientes de cultivo, garantizando siempre orificios de drenaje despejados en la base.