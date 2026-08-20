Guía para cuidar margaritas: la planta que transforma el jardín

A pesar de su resistencia, las margaritas requieren buena iluminación y evitan el exceso de riego para prevenir la pudrición de sus raíces.

Conocidas como margaritas, la Bellis perennis es una de las plantas más famosas y elegidas para esta época del año. Se destaca por sus característicos pétalos blancos y su clásico centro amarillo, que aporta color y transforma cada rincón del jardín.

La planta ideal para el jardín La margarita es muy elegida para el jardín gracias a que es una planta resistente y de fácil cuidado. Si bien durante la primavera y el verano se vuelve más vistosa por su floración, también puede soportar las bajas temperaturas, las heladas y el frío intenso.

La margarita es una de las plantas más resistentes del jardín. Foto: Unsplash Además, es una planta ideal para aquellos sectores del jardín donde recibe varias horas de sol directo, ya que necesita buena iluminación para crecer y producir flores.

Sin embargo, esta planta también tiene algunos puntos débiles. Uno de los principales es el exceso de agua, ya que no soporta el encharcamiento y la acumulación de humedad puede provocar que sus raíces se pudran rápidamente. Por otro lado, aunque puede sobrevivir en lugares con sombra, la falta de luz hará que produzca menos flores.