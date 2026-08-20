La planta "autolimpiante" para transformar el balcón y llenarlo de color

Conocida coloquialmente como mini petunia por el parecido estilístico de sus pimpollos, esta planta se destaca por su porte compacto y una capacidad florística asombrosa, capaz de vestir de color cualquier rincón desde los primeros días de la primavera .

Una de las grandes fortalezas de la Calibrachoa es su adaptación al cultivo en maceta. A medida que sus brotes se desarrollan, no crecen únicamente hacia arriba, sino que comienzan a volcarse con naturalidad hacia los laterales de la maceta.

Este hábito rastrero y péndulo genera una vistosa cortina repleta de pequeñas campanitas. Por esta razón, resulta perfecta tanto para ubicar en barandas como para exhibir en macetas suspendidas, aprovechando la altura en espacios estrechos.

Además de su generosa cantidad de flores, la variedad cromática es otro de sus grandes atractivos.

A diferencia de las petunias tradicionales o de otras plantas de estación, la Calibrachoa es "autolimpiante". Esto significa que sus flores marchitas caen solas sin necesidad de estar podándolas manualmente de forma constante para estimular nuevos botones.

La luz solar es el motor principal de esta planta. Para lograr una floración tupida y duradera necesita recibir al menos entre 4 y 6 horas de sol directo al día.

El principal enemigo de la Calibrachoa es la acumulación excesiva de agua. Sus raíces sufren rápidamente ante el encharcamiento, según los especialistas en jardinería.

En resumen, esta planta es la alternativa perfecta para quienes buscan renovar el aspecto de su espacio exterior, optimizar el uso de los metros disponibles y disfrutar de un estallido de color durante gran parte del año con cuidados sencillos y al alcance de cualquiera.