Manchas marrones en la lengua de suegra: qué significan y cómo salvar tu planta

Aprende a identificar y solucionar las manchas marrones en tu planta de lengua de suegra, un síntoma que puede deberse a varios factores.

Atención a las hojas de la lengua de suegra.

Gracias a su resistencia y capacidad de adaptación, la lengua de suegra es una de las plantas favoritas para interiores. Sin embargo, la aparición de sectores amarronados en sus hojas suele encender las alarmas de que sufrió algún daño.

Manchas en la lengua de suegra El aspecto y la textura de la mancha permiten diagnosticar la causa exacta del problema. Si la zona marrón está blanda, húmeda o se ubica cerca de la base, el problema es la saturación de agua. Al acumular humedad en sus hojas, el exceso daña las raíces y pudre el tejido.

La lengua de suegra es la planta más resistente. Fuente: Shutterstock. Shutterstock En tanto, una marca seca, clara y localizada en áreas expuestas indica que recibió luz solar directa de forma repentina. Si las puntas o bordes se ponen marrones y quebradizos, la planta atravesó un período prolongado de sequía.

Por otro lado, un raspón, doblez o golpe accidental puede dejar una cicatriz oscura que no afecta la salud general del ejemplar.

Para recuperar la salud de la planta se aconseja ajustar el riego comprobando que el sustrato esté completamente seco antes de volver a regar y asegurándose de que el recipiente cuente con orificios para drenar el agua sobrante.