Eucalipto arcoíris: el árbol tropical que se puede cultivar en el jardín del hogar

El eucalipto arcoíris (Eucalyptus deglupta) es un árbol reconocido por el colorido de su corteza, que exhibe franjas verdes, azules, anaranjadas, rojizas y marrones. Este espectáculo visual ocurre de forma natural convirtiendo a cada ejemplar en el centro de atención.

A diferencia de las variedades de eucalipto habituales en la región, esta planta es autóctona de las zonas tropicales comprendidas entre Filipinas y Papuasia.

El cambio de tonalidades se produce por la muda periódica de su corteza. Al desprenderse las capas exteriores, queda expuesto un tejido interior de color verde brillante que, al entrar en contacto con el aire y la luz solar, evoluciona hacia matices naranjas, púrpuras y bordó.

Como la peladura ocurre por tramos en distintos momentos del año , el tronco exhibe un diseño multicolor en constante transformación.

Según estudios de la Universidad de Pretoria, demanda climas tropicales o subtropicales húmedos, exposición solar directa y suelos que conserven la humedad. Su tolerancia a las heladas es prácticamente nula, por lo que no prospera en zonas con inviernos rigurosos.

Cultivo

Este árbol alcanza alturas monumentales a gran velocidad. Debido a su porte, debe plantarse lejos de viviendas, medianeras, cimientos y redes de cañerías. Aunque puede iniciarse en macetas, no desplegará su característico tronco pigmentado si no se trasplanta a tierra firme.

Para destacar su atractivo, lo ideal es dejar la base despejada o rodearla únicamente con plantas de baja altura. De este modo, la propia naturaleza aporta un elemento ornamental impactante sin necesidad de recurrir a estructuras decorativas artificiales.