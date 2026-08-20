Lavarropas: por qué hay que dejar la puerta abierta después de cada lavado

Prácticas cotidianas pueden ayudarnos a prevenir el moho en el lavarropas y extender la vida útil del electrodoméstico.

Es normal que, con el paso del tiempo, la humedad y el moho se adueñen de nuestro lavarropas. No solo es un problema estético, ya que puede afectar distintas partes del electrodoméstico, sino que también puede generar malos olores que terminan trasladándose a la ropa después de cada lavado.

Si bien existen diferentes trucos de limpieza para eliminar el moho del tambor, y el vinagre y el bicarbonato suelen ser algunos de los aliados más conocidos, también hay prácticas sencillas que permiten prevenir su aparición y evitar que la humedad se acumule dentro del lavarropas.

El primero y más importante es dejar la puerta abierta durante unos minutos después de cada lavado. Esta simple práctica permite que el aire circule por el interior, ayuda a que se evapore el agua restante y evita la acumulación de humedad, uno de los factores que favorece la aparición de moho. El mismo consejo se puede aplicar al cajón donde se colocan el jabón y el suavizante, dejándolo abierto para que pueda secarse correctamente.

Consejos a tener en cuenta. Otros trucos para evitar el moho y el mal olor Además de dejar abierta la puerta después de cada lavado, es importante limpiar periódicamente los restos de jabón y suavizante que quedan acumulados en el cajón. Estos residuos, combinados con la humedad, pueden favorecer la aparición de hongos y malos olores.

También se recomienda revisar con frecuencia las gomas de la puerta, ya que allí pueden quedar restos de agua, pelusas y suciedad. Para mantenerlas limpias, se puede pasar un paño húmedo y luego secarlas correctamente.