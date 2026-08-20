Cómo lograr que las hortensias estallen de flores: poda, riego y luz

La poda correcta, el riego profundo y un suelo bien drenado favorecen la floración; el pH sí puede cambiar el color en algunas variedades comunes de hortensias.

La variedad, el momento de la poda y las condiciones del suelo determinan la floración y el color de las hortensias.

Durante el invierno, las hortensias pueden parecer detenidas: quedan ramas desnudas, flores secas y pocas señales del espectáculo que llegará con el calor. Sin embargo, bajo esa apariencia ya se define parte de la próxima temporada. La cantidad de flores dependerá menos de un truco aislado que de reconocer la variedad y ajustar cada cuidado.

No todas las hortensias forman sus botones en el mismo momento. Algunas florecen sobre ramas producidas el año anterior; otras desarrollan las inflorescencias en los tallos nuevos de la temporada. Esa diferencia cambia por completo el calendario de poda. También influyen la luz, la humedad del suelo, la nutrición y el frío intenso. Antes de cortar, conviene identificar la especie o conservar la etiqueta del vivero. La guía de la Universidad de Minnesota, revisada en 2026, insiste en que no existe una fecha única válida para todos los ejemplares.

La poda depende del tipo de hortensia La Hydrangea macrophylla, muy extendida por sus grandes cabezuelas rosas, azules o violetas, suele florecer sobre madera vieja. Sus yemas se forman después de la floración y permanecen en las ramas hasta la temporada siguiente. Una poda fuerte a fines del invierno puede eliminarlas y dejar un arbusto lleno de hojas, pero sin flores. En estos casos, lo más seguro es retirar madera muerta y podar apenas termina la floración. La hortensia de hoja de roble, o H. quercifolia, responde de manera similar. Las variedades remontantes constituyen una excepción porque pueden producir flores tanto en tallos viejos como nuevos.

En cambio, H. paniculata y H. arborescens florecen sobre el crecimiento nuevo, por lo que admiten poda a fines del invierno o al comienzo de la primavera, antes de que se active la brotación. La Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia recomienda utilizar tijeras limpias y afiladas, quitar ramas dañadas y evitar recortes excesivos. Un corte limpio debe quedar sobre una yema sana. Si una planta no florece, además de revisar la poda, hay que considerar daños por heladas tardías, falta de luz, exceso de nitrógeno o estrés hídrico.

Luz, agua y nutrientes para una floración abundante La mayoría se desarrolla mejor con buena luminosidad y protección frente al sol intenso de la tarde, aunque la exposición adecuada depende de la especie y del clima. Una sombra demasiado cerrada puede reducir la floración; demasiadas horas de sol fuerte, en cambio, aceleran la pérdida de agua y queman hojas.