Cómo lograr que las hortensias estallen de flores: poda, riego y luz
La poda correcta, el riego profundo y un suelo bien drenado favorecen la floración; el pH sí puede cambiar el color en algunas variedades comunes de hortensias.
Durante el invierno, las hortensias pueden parecer detenidas: quedan ramas desnudas, flores secas y pocas señales del espectáculo que llegará con el calor. Sin embargo, bajo esa apariencia ya se define parte de la próxima temporada. La cantidad de flores dependerá menos de un truco aislado que de reconocer la variedad y ajustar cada cuidado.
No todas las hortensias forman sus botones en el mismo momento. Algunas florecen sobre ramas producidas el año anterior; otras desarrollan las inflorescencias en los tallos nuevos de la temporada. Esa diferencia cambia por completo el calendario de poda. También influyen la luz, la humedad del suelo, la nutrición y el frío intenso. Antes de cortar, conviene identificar la especie o conservar la etiqueta del vivero. La guía de la Universidad de Minnesota, revisada en 2026, insiste en que no existe una fecha única válida para todos los ejemplares.
La poda depende del tipo de hortensia
La Hydrangea macrophylla, muy extendida por sus grandes cabezuelas rosas, azules o violetas, suele florecer sobre madera vieja. Sus yemas se forman después de la floración y permanecen en las ramas hasta la temporada siguiente. Una poda fuerte a fines del invierno puede eliminarlas y dejar un arbusto lleno de hojas, pero sin flores. En estos casos, lo más seguro es retirar madera muerta y podar apenas termina la floración. La hortensia de hoja de roble, o H. quercifolia, responde de manera similar. Las variedades remontantes constituyen una excepción porque pueden producir flores tanto en tallos viejos como nuevos.
En cambio, H. paniculata y H. arborescens florecen sobre el crecimiento nuevo, por lo que admiten poda a fines del invierno o al comienzo de la primavera, antes de que se active la brotación. La Extensión Cooperativa de la Universidad de Georgia recomienda utilizar tijeras limpias y afiladas, quitar ramas dañadas y evitar recortes excesivos. Un corte limpio debe quedar sobre una yema sana. Si una planta no florece, además de revisar la poda, hay que considerar daños por heladas tardías, falta de luz, exceso de nitrógeno o estrés hídrico.
Luz, agua y nutrientes para una floración abundante
La mayoría se desarrolla mejor con buena luminosidad y protección frente al sol intenso de la tarde, aunque la exposición adecuada depende de la especie y del clima. Una sombra demasiado cerrada puede reducir la floración; demasiadas horas de sol fuerte, en cambio, aceleran la pérdida de agua y queman hojas.
El suelo debe mantenerse húmedo, pero con drenaje: conviene regar en profundidad cuando comienza a secarse y evitar que las raíces queden encharcadas. Una capa de mantillo orgánico ayuda a conservar la humedad. Con el fertilizante, más no significa mejor. Una aplicación moderada y equilibrada al inicio del crecimiento suele ser suficiente; demasiado nitrógeno favorece el follaje a costa de las flores.
Cómo influye el suelo en el color de las flores
El pH puede modificar el tono, pero no en todas las hortensias. El fenómeno es característico sobre todo de H. macrophylla y también depende de la disponibilidad de aluminio. La Universidad de Georgia señala que un suelo con pH de 5,5 o menos tiende a producir flores azules; por encima de 6,5 predominan los rosas, mientras que los valores intermedios pueden generar violetas.
Las variedades blancas no cambian de esa manera. Antes de agregar acidificantes, cal u otros productos, lo prudente es analizar el suelo: modificarlo a ciegas puede afectar las raíces y no garantiza un resultado inmediato. Con poda correcta, riego estable y una ubicación adecuada, el color y la abundancia llegan como consecuencia de una planta sana.