Según la grafología, la forma de escribir la letra O puede asociarse con rasgos de personalidad, vínculos sociales y algunos aspectos de la vida afectiva.

La forma de escribir puede ser analizada desde la grafología, una disciplina que observa distintos aspectos de la escritura. Entre ellos aparecen el tamaño, la presión, la inclinación y el diseño de las letras. En este análisis, la letra “O” ocupa un lugar particular. Según el grafólogo Federico Carelli, su forma puede asociarse con algunos rasgos de personalidad y con la manera de relacionarse con otras personas.

No todas las personas escriben la “O” de la misma manera. Puede aparecer en cursiva o en imprenta, con diferentes tamaños y trazos. Carelli destacó tres formas que, desde la mirada grafológica, pueden tener distintas interpretaciones: una “O” con un trazo final largo, una forma estrecha y otra abierta por el lado izquierdo.

Cómo escribís la letra O puede revelar detalles de tu personalidad Freepick. Qué dice sobre tu personalidad cómo escribís la letra O En el caso de una “O” con un trazo final largo y fino, el especialista la relaciona con una personalidad combativa, intransigente y polémica. Según esta interpretación, quienes presentan este tipo de escritura pueden tener una tendencia a discutir o cuestionar con frecuencia. También podría vincularse con cierta rebeldía o desencuentros con la figura paterna.

Otra posibilidad es que la letra aparezca más alta que ancha, con una forma visiblemente comprimida. Para Carelli, este rasgo estaría relacionado con una sensación de presión en los ámbitos social y profesional. La interpretación señala que la persona podría sentirse limitada para expandirse hacia nuevas experiencias. El especialista también vincula esa presión con lo que representa la figura del padre.

La tercera forma mencionada es la “O” abierta por la izquierda. Según la grafología, este detalle puede aparecer sobre todo al final de algunas palabras. Carelli lo asocia con personas discretas y reservadas, que no suelen mostrar fácilmente sus emociones. Sin embargo, cuando existe confianza, pueden abrirse y compartir aspectos personales con su entorno cercano.